Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
L’Ajuntament de Palamós treballa per reparar la instal·lació i condemna les conductes incíviques, després que l’equipament ja patís desperfectes durant el seu primer estiu de funcionament
La plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós ha quedat temporalment fora de servei a conseqüència del mal ús que n’han fet algunes persones, segons ha informat l’Ajuntament de Palamós a través de les xarxes socials.
El consistori ha explicat que els serveis municipals ja treballen per poder restablir el funcionament de l’equipament tan aviat com sigui possible. En un vídeo difós a les xarxes socials, l'alcaldessa Maria Puig ha condemnat les conductes incíviques que han provocat l’avaria i ha reclamat respecte pels espais i els serveis públics, especialment per aquells que tenen una funció social i estan destinats a garantir la igualtat d’accés a la platja. A més, l’Ajuntament insisteix que la instal·lació està reservada a persones amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals.
La instal·lació permet que les persones amb mobilitat reduïda puguin entrar i sortir de l’aigua de manera autònoma, còmoda i segura. Es tracta d’una plataforma d’uns dotze metres quadrats, ubicada dins del mar i connectada amb la sorra mitjançant una passera.
L’equipament disposa d’una barana perimetral i d’una cadira elevadora hidràulica, amb capacitat per suportar fins a 120 quilos, que funciona amb bateries carregades mitjançant plaques solars. També incorpora una escala ergonòmica amb barana perquè cada usuari pugui accedir a l’aigua en funció del seu grau de mobilitat.
Un precedent durant l’estiu del 2024
No és la primera vegada que aquest equipament pateix desperfectes. El juliol del 2024, pocs dies després de la seva estrena, la plataforma ja va ser objecte d’un acte vandàlic que va obligar a intervenir-hi per restablir-ne el funcionament.
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