Palafrugell publica una agenda amb les activitats culturals i festives de l'estiu
La publicació recull la programació prevista fins al 14 de setembre a Palafrugell, Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu, amb festes majors, concerts, exposicions, teatre i propostes per a tots els públics
L'Ajuntament de Palafrugell ha publicat una nova edició de l'agenda d'estiu "Aquest estiu et voldràs quedar a Palafrugell, una guia en format paper que reuneix bona part de la programació cultural, festiva, esportiva i de lleure prevista al municipi entre l'1 de juliol i el 14 de setembre.
La publicació recull les activitats que es duran a terme tant a Palafrugell com als nuclis de Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu, amb l'objectiu de facilitar a la ciutadania i als visitants tota la informació necessària per gaudir de l'oferta d'estiu.
L'agenda inclou les principals cites dels pròxims mesos, com la Festa Major de Palafrugell, les festes majors dels diferents nuclis i barris, concerts, cinema a la fresca, espectacles de teatre, exposicions, visites guiades, activitats familiars, propostes esportives i iniciatives organitzades per les entitats i els equipaments culturals del municipi.
Cada activitat incorpora informació pràctica sobre dates, horaris, espais, organització i, quan cal, els canals de reserva o inscripció, amb la voluntat d'oferir una eina útil i fàcil de consultar.
Entre els grans atractius de la temporada destaca la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, que torna a convertir Palafrugell en un punt de referència de la fotografia contemporània amb exposicions repartides per diversos espais del municipi. La programació també dona protagonisme als museus, la Biblioteca, les fundacions, les associacions de veïns i les nombroses entitats locals que contribueixen a dinamitzar la vida cultural durant els mesos d'estiu.
L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, destaca que aquesta agenda "és una eina per descobrir tot el que passa al municipi durant l'estiu i per fer visible la feina de les entitats, associacions, col·lectius, persones voluntàries i professionals que contribueixen a mantenir Palafrugell actiu durant tot l'any".
L'edició també vol reforçar la idea de l'estiu com un espai de convivència, participació i vida al carrer, mostrant la diversitat d'activitats que s'organitzen als diferents nuclis del municipi i que s'adrecen a públics de totes les edats.
La programació actualitzada es pot consultar també al web de Cultura de l'Ajuntament, així com a la Guia Urbana de Palafrugell, on es recull informació d'interès sobre els serveis i els equipaments del municipi.
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