Palamós engega una campanya per promoure un ús segur dels patinets elèctrics
Sota el nom ‘No val tot, amb el patinet, zero patinades’, la campanya vol millorar la circulació i la convivència per a reduir els accidents.
Arnau Lara
L’Àrea de Mobilitat i Seguretat de l’Ajuntament de Palamós ha posat en marxa una nova campanya informativa centrada en l’ús responsable dels vehicles de mobilitat personal (VMP). Sota el lema, ‘No val tot, amb el patinet, zero patinades’, la iniciativa té com a objectiu millorar la circulació i afavorir la convivència a l’espai públic entre els usuaris dels patinets elèctrics i els vianants.
La campanya adopta un enfocament pedagògic, posant èmfasis en les possibles conductes de risc damunt d'un patinet. Aquesta campanya que s’inicia ara es complementa amb el programa de formació educativa que la Policia Local de Palamós ha impartit a tots els alumnes d’ESO i de cicles formatius dels instituts del municipi aquest curs passat, i que ha estat enfocat especialment a l’ús dels patinets elèctrics. La campanya actual avisa de situacions perilloses com conduir sota els efectes de l'alcohol, i destaca la prohibició de circular per voreres i zones de vianants.
L'acció també emfatitza en la importància de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i de portar l’etiqueta identificativa de la Direcció General de Trànsit (DGT) en un lloc visible del vehicle, i en les conseqüències de no complir la llei sota l'ús d'un VMP. La Policia Local ha volgut recordar el règim sancionador associat a les infraccions més comunes, amb multes que poden oscil·lar entre els 80 i els 1.000 euros en funció de la gravetat de la conducta. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament de Palamós busca promoure una mobilitat més segura, responsable i respectuosa amb tots els usuaris de la via, per així reduir el nombre d'accidents de trànsit.
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