El punt d’informació i vigilància a l’Espai Natural de Castell ja està en marxa
L’objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris de Castell dels valors mediambientals i de la cura que cal tenir per a preservar-lo
Arnau Lara
Un estiu més l'Ajuntament de Palamós ha situat un punt fix d’informació i vigilància a l’Espai Natural de Castell, per a reforçar la prevenció d’incendis i garantir la protecció d’aquest entorn d’alt valor natural. Aquesta iniciativa s'ha dut a terme per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós, amb la col·laboració de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Gavarres Marítima.
La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost, en horari de 10 a 18.30 h, i està situada al camí paral·lel a la riera que connecta l’aparcament amb la platja de Castell. Aquest punt té com a objectiu sensibilitzar els visitants de Castell sobre els valors mediambientals de l’espai i la importància de preservar-lo. En aquest sentit, l’Ajuntament de Palamós ha editat un tríptic informatiu en col·laboració amb l’Associació Naturalistes de Girona, que posa en valor l’Espai d’Interès Natural Castell-Cap Roig i dona a conèixer algunes de les espècies mediterrànies de flora i fauna més singulars que s’hi poden trobar.
Paral·lelament, es reforça la presència de l’ADF a la zona durant la temporada d'estiu per millorar la vigilància i el control de l’espai davant el risc d’incendi que permeti una actuació ràpida gràcies als vehicles i al material d’extinció disponibles. A més, l’Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d’incendis, després que el cos d'Agents Rurals activés el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a Palamós. Aquestes intervencions també s’estenen a altres espais del municipi, com S’Alguer, la Pineda d’en Gori i Cap Gros.
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