Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda
Un altre turisme l'hauria encalçat per darrere, provocant el xoc contra la intersecció giratòria
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Arnau Lara
Torroella de Montgrí
Una persona ha resultat ferida lleu després d'estavellar-se amb el seu automòbil contra una rotonda a Torroella de Montgrí. L'accident de trànsit s'hauria notificat a les 6:19 del matí del diumenge, quan un cotxe ha xocat per darrere a un altre, provocant l'accident del turisme de davant contra la intersecció giratòria.
Els fets haurien tingut lloc a una rotonda de la GI-641, a escassos metres del parc de bombers de Torroella de Montgrí. S'ha enviat una dotació al lloc dels fets, a més d'efectius de la Policia Local.
El conductor del cotxe està ferit lleu, i el cotxe hauria rebut danys significatius a la part frontal després del fort impacte.
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