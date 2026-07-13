La Policia Local de la Bisbal d'Empordà fa balanç del primer semestre amb més incidències d'incivisme
El cos tanca el primer semestre amb 1.745 actuacions, destacant el reforç de la presència policial i l'aposta per la proximitat
La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha tancat el primer semestre amb 1.745 actuacions. Segons l'Ajuntament, aquest balanç respon al «reforç de la presència policial als carrers i a una aposta per la proximitat, la prevenció i el control de l'espai públic». Les dades també mostren un augment dels casos d'incivisme gestionats respecte al mateix període de l'any passat.
Les actuacions s'han concentrat principalment en tres àmbits. Durant aquests mesos han dut a terme 766 intervencions de proximitat i comunitàries, 538 actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana i 483 actuacions de trànsit.
En matèria de mobilitat, entre gener i juny s'han tramitat 342 denúncies de trànsit, de les quals 197 corresponen a estacionaments indeguts i 109 a incidències relacionades amb guals.
Pel que fa al civisme, la Policia Local ha imposat 73 denúncies per infraccions de l'ordenança municipal durant el primer semestre, 25 de les quals al juny. A més, han gestionat 92 casos d'incivisme, una xifra superior als 56 registrats en el mateix període de 2025, fet que l'Ajuntament atribueix a «una major vigilància i control de la convivència als espais públics».
Les dades també mostren una evolució positiva en l'àmbit de la seguretat. Entre gener i juny s'han registrat 144 incidències delictives, amb 24 delictes durant el mes de juny, cinc menys que els 29 comptabilitzats el juny de l'any passat. Els delictes més habituals durant el semestre han estat 45 danys, 31 furts, 26 robatoris amb força, 19 ocupacions d'immobles i 4 denúncies de violència de gènere.
Durant els primers sis mesos de l'any, la Policia Local també ha practicat 15 detencions, que contrasten amb les 28 detencions registrades durant el segon semestre de 2025. En les tasques preventives, els agents han efectuat 203 identificacions durant el maig i 153 durant el juny.
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha assegurat que aquestes dades «confirmen que la nostra prioritat és clara: ser més presents, més propers i més útils al carrer, amb una Policia Local que no només reacciona, sinó que anticipa i acompanya». Segons el consistori, el balanç «reforça el model de seguretat basat en la proximitat, la prevenció de conflictes i l'atenció directa als veïns, amb l'objectiu de mantenir una ciutat més segura i cohesionada».
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