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Un coipú es passeja per la platja Gran de Pals

El coipú, possiblement, provenia de l'entorn dels arrossars o del riu Ter

Imatge d'arxiu d'un coipú.

Imatge d'arxiu d'un coipú. / EPC

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Redacció

Redacció

Pals

Un coipú va ser vist aquest dissabte a la platja Gran de Pals. L’animal, un rossegador semiaquàtic, passejava per la zona cap a quarts de deu de la nit, a poca distància de diverses persones que es trobaven a la platja.

L'autor del vídeo difós a través de les xarxes socials, va apuntar que l'animal podria procedir de l’entorn del riu Ter. Anys enrere, diversos ciutadans ja havien albirat aquesta espècie als arrossars de Pals.

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Tweet sobre un coipú en Platja de Pals.

El coipú és un rosegador semiaquàtic originari de l’Amèrica del Sud i catalogat com a espècie invasora. La seva presència s’ha detectat en diversos punts de les comarques gironines, especialment en espais fluvials i zones humides.

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