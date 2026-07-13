Un coipú es passeja per la platja Gran de Pals
El coipú, possiblement, provenia de l'entorn dels arrossars o del riu Ter
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Un coipú va ser vist aquest dissabte a la platja Gran de Pals. L’animal, un rossegador semiaquàtic, passejava per la zona cap a quarts de deu de la nit, a poca distància de diverses persones que es trobaven a la platja.
L'autor del vídeo difós a través de les xarxes socials, va apuntar que l'animal podria procedir de l’entorn del riu Ter. Anys enrere, diversos ciutadans ja havien albirat aquesta espècie als arrossars de Pals.
El coipú és un rosegador semiaquàtic originari de l’Amèrica del Sud i catalogat com a espècie invasora. La seva presència s’ha detectat en diversos punts de les comarques gironines, especialment en espais fluvials i zones humides.
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