Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
La Policia Local de Santa Susanna ha arrestat l'exdiputat acusat d'exhibicionisme davant d'una cinquantena de persones, moltes de les quals eren menors d'edat
L'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha estat detingut per la Policia Local de Santa Susanna (Maresme) acusat d'un delicte d'exhibicionisme en públic davant de menors, segons ha avançat SER Catalunya i ha confirmat Diari de Girona.
Els fets van passar aquest diumenge a la tarda a l'hotel Tahití d'aquest municipi. Segons la informació de l'emissora, Albó, de 54 anys, hauria entrat sense autorització a la zona de piscines de l'establiment, es va abaixar els pantalons i va començar a masturbar-se visiblement davant d'una cinquantena de persones, moltes d'elles infants i adolescents. També s'investiga si va agafar pel braç una jove que es trobava al lloc.
L'incident va generar una gran alarma entre els clients, que van avisar el 112. Després de ser arrestat, Albó -que és advocat- va demanar un habeas corpus per presumpta detenció il·legal, però el jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar el va desestimar a la nit en considerar que l'arrest era legal i pertinent, segons confirma el Tribunal Superior de Justícia. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen d'investigar el succés i l'expolític ha passat a disposició judicial i de moment, se'n desconeix la resolució judicial.
Pere Albó va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols pel PSC (2007-2010) i més tard va ser diputat de Junts al Parlament (2021-2024) com a membre de MESCat. El passat mes d'octubre de 2025 va renunciar a la seva acta de regidor i portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament guixolenc al·legant motius personals i laborals per centrar-se en la seva activitat professional. Albó va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 10 de juliol de 1972 és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en dret urbanístic per la Universitat Autònoma de Barcelona i advocat de professió.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda