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Ingressa a presó un multireincident amb més de 57 antecedents després de robar en una fleca de Palafrugell

L'increment de fets havien provocat preocupació entre els comerciants i l'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació particular

Imatge de la façana de la comissaria de la Policia Local de Palafrugell

Imatge de la façana de la comissaria de la Policia Local de Palafrugell / Ajuntament de Palafrugell

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Eva Batlle

Eva Batlle

Palafrugell

Un multireincident amb més de 57 antecedents policials va ingressar aquest passat diumenge 12 de juliol a presó després d’haver robat la setmana passada en una fleca de Palafrugell i fos arrestat per part de la Policia Local. L’investigat està relacionat amb diversos robatoris i intents de robatori en comerços del municipi durant els darrers mesos.

L’ingrés a presó arriba després de mesos de seguiment policial per part de la Policia Local de Palafrugell i els Mossos d’Esquadra. Les últimes setmanes l’home havia intensificat els robatoris i els intents de robatori en establiments comercials del municipi. Segons la Policia Local, l’investigat no tenia arrelament ni cap vinculació coneguda amb el municipi.

Els fets havien generat preocupació entre els comerciants de Palafrugell. La Policia Local va mantenir contactes amb la junta d’Oohx!gen, l’associació de comerciants i negocis del municipi, per fer seguiment dels casos i demanar als afectats que denunciessin cada robatori o intent de robatori.

Les denúncies presentades han permès documentar els diferents episodis i incorporar-los a les actuacions policials i judicials. L’Ajuntament sosté que l’home era l’única persona considerada multireincident que continuava actuant de manera habitual a Palafrugell.

Acusació particular

L’Ajuntament també ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el procediment per representar els interessos municipals i donar suport als establiments afectats.

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La Policia Local ha reiterat la importància de denunciar qualsevol robatori o intent de robatori, ja que les denúncies permeten acreditar els fets i incorporar-los als procediments judicials.

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