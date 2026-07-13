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Un jardiner talla per error una canonada de gas en una casa de Llafranc

Els Bombers han tancat la clau de pas i han deixat la reparació de la instal·lació en mans de la companyia subministradora

Una dotació dels Bombers, en una foto d'arxiu.

Una dotació dels Bombers, en una foto d'arxiu. / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Llafranc

Un jardiner ha provocat aquest dilluns al matí una petita fuita de gas després de tallar accidentalment una canonada mentre feia treballs en un habitatge de Llafranc, al terme municipal de Palafrugell.

Els fets han tingut lloc poc després de dos quarts d’onze del matí. L’operari estava treballant a l’exterior de la casa quan, per error, ha seccionat un dels tubs de la instal·lació de gas.

Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins a l’habitatge i han comprovat l’existència de la fuita. Els efectius han tancat la clau de pas del tram afectat per evitar que continués escapant-se gas, segons informa el cos d'emergències.

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Una vegada assegurada la zona, el servei ha quedat en mans de la companyia subministradora, encarregada de revisar i reparar la instal·lació. Els Bombers han donat l’actuació per finalitzada al cap d’aproximadament mitja hora i no consten persones ferides.

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