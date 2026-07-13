Llibertat a disposició del jutge per a Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols investigat per exhibicionisme
L'home es va colar a la piscina d'un hotel de Santa Susanna i va començar a masturbar-se davant desenes de persones
Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
La plaça d'Arenys de la secció d'Instrucció del Tribunal d'instància d'Arenys de Mar ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts al Parlament Pere Albó, detingut diumenge per la Policia Local de Santa Susanna, al Maresme. acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge ha rebut aquest dilluns Albó per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat. La situació processal de l'home és d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt "desequilibrat i fora de sí". Pere Albó, membre del partit MESCat, va entregar l'acta de regidor a l’Ajuntament de Sant Feliu el desembre passat.
Els fets van passar aquest diumenge a la tarda a l'hotel Tahití d'aquest municipi. Segons la informació de l'emissora, Albó, de 54 anys, hauria entrat sense autorització a la zona de piscines de l'establiment, es va abaixar els pantalons i va començar a masturbar-se visiblement davant d'una cinquantena de persones, moltes d'elles infants i adolescents. També s'investiga si va agafar pel braç una jove que es trobava al lloc.
L'incident va generar una gran alarma entre els clients, que van avisar el 112. Després de ser arrestat, Albó -que és advocat- va demanar un habeas corpus per presumpta detenció il·legal, però el jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar el va desestimar a la nit en considerar que l'arrest era legal i pertinent, segons confirma el Tribunal Superior de Justícia.
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