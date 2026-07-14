Una cinquantena de persones participen en un snorkel reivindicatiu de SOS Costa Brava per protegir la posidònia
La federació denuncia que la protecció efectiva de la posidònia és insuficient malgrat la normativa vigent des del 2026
Prop d'una cinquantena de persones van participar aquest diumenge al matí en un snorkel reivindicatiu organitzat per SOS Costa Brava a Cala Futadera. a Tossa de Mar. L'activitat, guiada per un biòleg, tenia com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre el valor ecològic de les praderies de posidònia i denunciar els danys que continua provocant el fondeig d'embarcacions sobre aquest hàbitat protegit.
Durant la jornada, els participants van descobrir la biodiversitat associada als boscos marins de posidònia i la seva importància per a la conservació de la biodiversitat, la captura de carboni i la protecció del litoral.
SOS Costa Brava va aprofitar l'acte per denunciar que la protecció efectiva de la posidònia continua sent insuficient malgrat l'entrada en vigor del Reial decret 191/2026, que prohibeix el fondeig sobre praderies de posidònia i de Cymodocea. Segons l'entitat, la normativa encara no s'està aplicant de manera efectiva.
La federació explica que recentment va alertar el 112 d'un possible incompliment de la normativa per comprovar-ne el funcionament. La resposta rebuda, asseguren, posa de manifest les dificultats per fer complir la llei, amb arguments com la manca de senyalització de les praderies, els dubtes sobre el règim sancionador o la necessitat d'acreditar els danys ambientals. En aquest sentit, SOS Costa Brava recorda que la cartografia oficial FANCAT de la Generalitat identifica aquests hàbitats i defensa que el simple fet de fondejar-hi ja constitueix un incompliment de la normativa.
Seguretat al mar
L'entitat també reclama més mesures per garantir la seguretat dels usuaris del mar, especialment de les persones que practiquen natació, snorkel, caiac o paddle surf. Davant la creixent massificació d'embarcacions en moltes cales de la Costa Brava, demana la instal·lació de balisaments, una regulació més clara i l'establiment de distàncies mínimes de seguretat.
L'activitat forma part de la campanya "Protegim el verd que ens fa viure", amb la qual SOS Costa Brava impulsa accions de sensibilització, vigilància i denúncia per protegir els boscos marins de la Costa Brava i fomentar un ús més responsable del litoral.
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