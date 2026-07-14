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Crema completament un cotxe en un aparcament de Palamós

L’elevada temperatura ha afectat lleument els elements plàstics d’un altre vehicle estacionat al costat

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Palamós

Un cotxe ha quedat completament calcinat aquest dimarts de matinada en un incendi a Palamós. El vehicle estava estacionat en un descampat habilitat com a aparcament al carrer Francesca Janoher.

El succés ha mobilitzat una dotació dels Bombers de la Generalitat, que ha treballat durant aproximadament una hora per extingir les flames del vehicle, estacionat a l’aire lliure.

El foc ha calcinat completament el cotxe. A més, els Bombers han comprovat que l’elevada temperatura havia afectat lleument alguns elements plàstics laterals d’un altre vehicle que estava aparcat al costat, informen des del cos d'emergències.

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En l’incendi no s’han registrat ferits. Fins al lloc del succés també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Palamós.

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