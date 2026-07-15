Festa Major de Palafrugell: cinc dies de música amb una vintena d'actuacions
Svetlana, Fetus, Remei de Ca la Fresca, Mariona Escoda, Dan Peralbo i el Comboi i l'Orquestra Di-Versiones encapçalen una programació repartida entre les barraques, el Racó de la Festa Major i els concerts tradicionals
Palafrugell convertirà la música en un dels grans eixos de la Festa Major amb una programació que reunirà més d'una vintena d'actuacions entre demà, dijous, i el 20 de juliol. Les barraques de la Festa a la Nit, el Racó de la Festa Major i els concerts, balls i sardanes ompliran diferents espais del municipi amb propostes que abracen des del rock i el pop fins a la música de cobla i les orquestres de festa.
La Festa a la Nit, ubicada a la travessia Rosa Laviña, a l'aparcament de l'INS Baix Empordà, oferirà quatre nits de concerts i sessions de DJ. El tret de sortida serà dijous amb Azogue i les sessions d'Ågora, Ruben Hit i Eli Kapowski. Divendres serà el torn de Baya Baye i del duet Svetlana, conegut per combinar humor, paròdia i crítica social.
La programació continuarà dissabte amb Remei de Ca la Fresca i Dan Peralbo i el Comboi, que presentaran el seu segon disc, Quin goig, publicat aquest 2026. Les barraques es tancaran diumenge amb l'Orquestra Di-Versiones i DJ Bulma Beat. Durant totes les nits, el recinte disposarà de Punt de Salut i Punt Lila.
Paral·lelament, el pati de l'INS Baix Empordà acollirà el Racó de la Festa Major, organitzat per l'Associació Birres Braves, amb una proposta que combina sopars populars i concerts a la fresca. The Beatphones i Improshow obriran la programació dijous, mentre que divendres hi actuaran Eye Tana i Fetus. Dissabte serà el torn de L'Aida i Mariona Escoda, que aquest any ha publicat el senzill Digue-m'ho tu, i diumenge La Banda Brava posarà el punt final al cicle.
La programació musical es completarà amb els concerts i balls tradicionals de Festa Major. La Principal de la Bisbal protagonitzarà dissabte un concert al TeMePé i el ball de nit a plaça Nova, on també hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Rossinyolets. Diumenge serà el torn de l'Orquestra Venus i de la Flama de Farners, mentre que dilluns la cloenda anirà a càrrec de l'Energia Big Band i Ricard Gili, juntament amb una nova actuació de La Principal de la Bisbal i el tradicional Ball del Festeig.
Els concerts de La Principal de la Bisbal i de l'Orquestra Venus al TeMePé tindran un preu solidari de dos euros, que es destinaran al Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell. Les entrades es poden adquirir anticipadament a la plataforma de Cultura de l'Ajuntament i a la taquilla del TeMePé. La resta de la programació es pot consultar al web de Cultura de Palafrugell.
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