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Palafrugell reobre un tram del camí de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa

La inversió de 603.204,61 euros ha permès recuperar la continuïtat del tram

Un dels trams del camí de ronda de Tamariu a Cala Pedrosa.

Un dels trams del camí de ronda de Tamariu a Cala Pedrosa. / Ajuntament de Palafrugell

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Redacció

Redacció

Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell ha reobert el tram del camí de ronda que va des de les escales del carrer del Cau fins a Cala Pedrosa, després de completar les obres de rehabilitació que s’hi han dut a terme. L’actuació ha permès recuperar la continuïtat del recorregut, millorar la seguretat dels vianants i ordenar millor l’accés a aquest espai del litoral. El projecte ha suposat una inversió de 603.204,61 euros.

L’objectiu principal destaquen des de l'Ajuntament és posar a disposició de la ciutadania un dels espais naturals i patrimonials més destacats del municipi, garantint-ne l’accessibilitat i preservant-ne els valors ambientals.

El tram reobert passa per indrets com la punta des Burro, cala d’en Roig, cala Gamarús, la Musclera i S’Eixugador, fins arribar a Cala Pedrosa. Es tracta d’un recorregut que ressegueix penya-segats, cales i diversos punts d’interès paisatgístic de la costa de Palafrugell.

Les obres han consistit en l’adequació del traçat existent i la recuperació de diversos punts on el camí havia quedat deteriorat o interromput. Un dels punts més destacats de la intervenció és el tram entre la punta des Burro i cala d’en Roig, on fins ara el pas quedava tallat i obligava els usuaris a travessar per damunt del rocam. Amb les actuacions executades, aquest pas s’ha condicionat i s’ha fet més segur.

Els treballs també han inclòs la millora d’escales i graons de pedra i fusta, la instal·lació de baranes en els punts amb més risc de caiguda, la col·locació de passarel·les de fusta en zones de difícil accés i la millora de l’entrada a Cala Pedrosa. A més, s’han dut a terme tasques puntuals de desbrossament, s’han instal·lat fites de fusta per senyalitzar el recorregut i s’han previst elements informatius sobre la geologia, la flora, la fauna i el paisatge de la zona.

El projecte s’ha desenvolupat amb criteris d’integració paisatgística, utilitzant materials com la pedra i la fusta i limitant les actuacions als punts imprescindibles per garantir la seguretat dels usuaris, reduir l’erosió i evitar el deteriorament del sender. També s’ha prioritzat la conservació de la vegetació existent i el manteniment del caràcter natural del camí.

Les obres formen part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació «Palafrugell, palanca per a la millora del model turístic», finançat amb fons europeus Next Generation.

Amb aquesta reobertura, el municipi recupera un tram destacat del seu camí de ronda i millora la connexió a peu fins a Cala Pedrosa, facilitant un itinerari més segur i una millor gestió d’aquest espai costaner.

Obres a un nou tram

L’Ajuntament preveu donar continuïtat a aquesta actuació amb la rehabilitació del tram entre les escales del carrer del Cau i Tamariu.

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El projecte ja està aprovat i la licitació de les obres s’iniciarà pròximament amb l’objectiu de recuperar de manera progressiva la totalitat d’aquest recorregut litoral.

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