Palafrugell reobre un tram del camí de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa
La inversió de 603.204,61 euros ha permès recuperar la continuïtat del tram
L’Ajuntament de Palafrugell ha reobert el tram del camí de ronda que va des de les escales del carrer del Cau fins a Cala Pedrosa, després de completar les obres de rehabilitació que s’hi han dut a terme. L’actuació ha permès recuperar la continuïtat del recorregut, millorar la seguretat dels vianants i ordenar millor l’accés a aquest espai del litoral. El projecte ha suposat una inversió de 603.204,61 euros.
L’objectiu principal destaquen des de l'Ajuntament és posar a disposició de la ciutadania un dels espais naturals i patrimonials més destacats del municipi, garantint-ne l’accessibilitat i preservant-ne els valors ambientals.
El tram reobert passa per indrets com la punta des Burro, cala d’en Roig, cala Gamarús, la Musclera i S’Eixugador, fins arribar a Cala Pedrosa. Es tracta d’un recorregut que ressegueix penya-segats, cales i diversos punts d’interès paisatgístic de la costa de Palafrugell.
Les obres han consistit en l’adequació del traçat existent i la recuperació de diversos punts on el camí havia quedat deteriorat o interromput. Un dels punts més destacats de la intervenció és el tram entre la punta des Burro i cala d’en Roig, on fins ara el pas quedava tallat i obligava els usuaris a travessar per damunt del rocam. Amb les actuacions executades, aquest pas s’ha condicionat i s’ha fet més segur.
Els treballs també han inclòs la millora d’escales i graons de pedra i fusta, la instal·lació de baranes en els punts amb més risc de caiguda, la col·locació de passarel·les de fusta en zones de difícil accés i la millora de l’entrada a Cala Pedrosa. A més, s’han dut a terme tasques puntuals de desbrossament, s’han instal·lat fites de fusta per senyalitzar el recorregut i s’han previst elements informatius sobre la geologia, la flora, la fauna i el paisatge de la zona.
El projecte s’ha desenvolupat amb criteris d’integració paisatgística, utilitzant materials com la pedra i la fusta i limitant les actuacions als punts imprescindibles per garantir la seguretat dels usuaris, reduir l’erosió i evitar el deteriorament del sender. També s’ha prioritzat la conservació de la vegetació existent i el manteniment del caràcter natural del camí.
Les obres formen part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació «Palafrugell, palanca per a la millora del model turístic», finançat amb fons europeus Next Generation.
Amb aquesta reobertura, el municipi recupera un tram destacat del seu camí de ronda i millora la connexió a peu fins a Cala Pedrosa, facilitant un itinerari més segur i una millor gestió d’aquest espai costaner.
Obres a un nou tram
L’Ajuntament preveu donar continuïtat a aquesta actuació amb la rehabilitació del tram entre les escales del carrer del Cau i Tamariu.
El projecte ja està aprovat i la licitació de les obres s’iniciarà pròximament amb l’objectiu de recuperar de manera progressiva la totalitat d’aquest recorregut litoral.
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