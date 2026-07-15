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Palamós celebrarà aquest cap de setmana la Festivitat de la Verge del Carme

Dissabte a la nit tindrà lloc el tradicional ball de revetlla i diumenge al matí la processó marítima i terrestre i la missa solemne

Imatge d’una edició passada de la festivitat, durant la processó marítima.

Imatge d’una edició passada de la festivitat, durant la processó marítima. / Ajuntament de Palamós

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Redacció

Redacció

Palamós

Palamós celebrarà aquest proper cap de setmana les festes en honor a la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de la mar. Es tracta d'una festa tradicional organitzada per la Confraria de Pescadors amb la col·laboració de l'Ajuntament.

El programa d’actes s’obrirà dissabte 18 de juliol, a les 23 h, amb el gran ball de revetlla. Com és habitual aquest acte es durà a terme a l’esplanada de la llotja del port pesquer de Palamós, i comptarà amb la participació de Millenium Grup.

L’embarcació Ciriaco, dedicada a la pesca d’arrossegament, serà enguany la portadora de la imatge de la Verge, encapçalant la processó marítima de diumenge 19 de juliol, que s’iniciarà a les 10 h del matí, des del port pesquer. El recorregut marítim de les embarcacions arribarà fins a les platges de la Fosca i Castell.

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A les 11 h, i un cop de nou a port, es durà a terme la processó terrestre encapçalada per la imatge de la Verge, acompanyada per la Colla Gegantera i els Grallers de Palamós i la cobla Baix Empordà. L’itinerari passarà per diversos carrers del municipi fins a arribar a l’església, on a partir de les 12 h es durà a terme la missa solemne. Aquesta celebració litúrgica comptarà amb la participació de la coral de la parròquia de Santa Maria i l’entitat local Coro Rociero Azahares, que interpretarà la popular “Salve Marinera”, entre d’altres.

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Palamós celebrarà aquest cap de setmana la Festivitat de la Verge del Carme

Palamós celebrarà aquest cap de setmana la Festivitat de la Verge del Carme
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