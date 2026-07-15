Torna el bus llançadora gratuït que uneix Calonge, poble de llibres, amb Sant Antoni durant l’estiu
Moventis Sarfa i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni s'alien per tercer estiu consecutiu per unir dos punts importants del municipi
Arnau Lara
Aquest dimecres, 15 de juliol, s'ha tornat a posar en marxa l'autobús llançadora gratuït que unirà cada tarda fins al 31 d'agost Sant Antoni amb el nucli històric de Calonge, epicentre del projecte poble de llibres. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb la col·laboració de Moventis Sarfa.
La línia d'autobús que uneix els dos indrets torna per tercer any consecutiu. Els dies de servei, però, s'han vist ampliats després que 1.971 usuaris es beneficiessin de l'autobús llançadora entre el 19 de juliol i el 31 d'agost. Les estadístiques de 2025 ja suposaven una millora respecte al 2024, on 1.260 persones van fer ús del servei durant el mes d'agost. En vistes de l'èxit progressiu, les dues entitats han tornat a unir camins per recórrer els indrets del municipi amb gran atracció turística.
Albert Ros, regidor de Turisme i Mobilitat, ha declarat que "la nostra intenció és, any rere any, anar polint al màxim al servei". Per altra banda, Christian Busquets, gerent de Moventis Sarfa, ha destacat que "aquesta connexió ajuda a apropar millor l’oferta cultural, turística i comercial de Calonge i Sant Antoni".
La nostra intenció és, any rere any, anar polint al màxim al servei
L'autobús sortirà de la plaça Catalunya de Sant Antoni cada hora punta, de sis a nou, i farà parada a deu punts, destacant Calonge, poble de llibres, una parada a Palamós i les principals zones d'allotjament turístic a Sant Antoni. Amb aquesta col·laboració l'Ajuntament buscarà reforçar la connexió amb Calonge, poble de llibres, el projecte creat pel municipi l'any 2021 que el converteix en la primera 'booktown' de Catalunya, amb 7 llibreries repartides pel nucli històric.
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