La Bisbal inverteix 51.071 euros en renovar la climatització de la biblioteca municipal
Les avaries del sistema instal·lat el 2011 van obligar a traslladar activitats a un altre edifici municipal
L'Ajuntament de la Bisbal ha iniciat les obres de substitució i ampliació del sistema de climatització de la Biblioteca Municipal Lluïsa Duran, una actuació que suposa una inversió de 51.071,15 euros. La intervenció respon a les avaries irreparables, l’obsolescència i la insuficient potència de les unitats exteriors. El sistema actual s'havia instal·lat l’any 2011, i havia deixat de garantir unes condicions òptimes de confort per l'usuari de la biblioteca.
Segons informa la Bisbal, la problemàtica es va iniciar el passat mes de gener, quan la biblioteca es va veure obligada a tancar temporalment els seus serveis a causa d'una avaria en el sistema de climatització. Tot i que en un principi es va poder restablir el servei, el 18 de febrer el sistema va deixar de funcionar definitivament. Des de llavors es van mantenir prestacions com l'accés puntual als ordinadors i el servei de préstec, mentre que les activitats programades i la sala d'estudi es van traslladar a l'edifici d'Escoles Velles.
Tot i disposar dels recursos econòmics necessaris, l'Ajuntament ha comunicat que va ser necessari tramitar una modificació de crèdit, aprovada pel ple municipal el mes de març, perquè no es comptava amb una partida pressupostària específica per executar aquesta actuació. Segons l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, "aquests procediments administratius que marca la normativa vigent són el motiu pel qual no s'ha pogut resoldre amb la rapidesa que tots hauríem volgut".
El projecte preveu la retirada de les màquines existents i la instal·lació de dues noves unitats exteriors de major capacitat, amb una potència frigorífica i calorífica superior a l'actual, a més de reduir el consum energètic i millorar el funcionament del sistema tant durant els mesos d'estiu com d'hivern. Segons Eva Rovira, primera tinent d'alcaldia, "les obres iniciades no són només una millora tècnica, sinó una aposta clara pel benestar de les persones que utilitzen la biblioteca cada dia".
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