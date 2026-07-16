La Festa Major de Palafrugell reforça els dispositius de seguretat, salut i prevenció
Els cossos de seguretat coordinen esforços per garantir el bon desenvolupament i la Creu Roja desplega una ambulància
Palafrugell posa en marxa un ampli dispositiu de seguretat, assistència i prevenció amb motiu de la Festa Major, que se celebra fins al 20 de juliol. Els serveis municipals i cossos de seguretat treballen de manera coordinada entre ells i amb els organitzadors i entitats per poder garantir una festa segura i un bon desenvolupament de les activitats.
Entre les principals mesures destaquen El punt de Salut i El Punt Lila a l'espai Festa de Nit, que se situa a la travessia Rosa Laviña, a l'aparcament de l'INS Baix Empordà. Aquests serveis, que funcionaran les quatre nits de festa, que comencen avui dijous i s'allarguen fins al dia 19, ofereixen informació, sensibilització i atenció davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, com també assessorament en matèria de salut, sexualitat, consum de drogues i pantalles, entre d'altres. També repartiran material informatiu i hi haurà cartells per indicar on adreçar-se davant qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbica.
La Policia Local de Palafrugell intensifica la seva activitat per garantir el bon desenvolupament de les activitats programades i la seguretat de les persones assistents. Tenen previst fer patrullatge durant els actes i en els diferents espais de la Festa Major, amb tasques de vigilància, control, seguretat ciutadana i ordre públic. També tenen prevista una patrulla a l'itinerari entre el recinte de la Festa Major i el Racó de la Festa Major i l'estació d'autobusos. La unitat canina farà controls per prevenir la venda i el consum de substàncies estupefaents. Així mateix, es duran a terme controls de trànsit, alcoholèmia i drogues per reforçar la seguretat dels usuaris de la via pública, com controls d'autoritzacions, llicències i la venda d'alcohol a menors. Tot això, amb un dispositiu coordinat amb els Mossos d'Esquadrai seguretat privada.
Pel que fa a l'assistència sanitària, la Creu Roja estarà present en els actes nocturns que tenen lloc a l'aparcament de l'INS Baix Empordà. El dispositiu, format per una ambulància i un vehicle 4x4 amb personal voluntari, podrà oferir una resposta ràpida durant el desenvolupament de les activitats, en cas necessari.
Finalment, l'Ajuntament recorda que el municipi disposa de servei de taxi, amb parades al carrer de Josep Puig i Cadafalch, al costat de l’estació d’autobusos, i a la plaça del Camp d’en Prats.
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