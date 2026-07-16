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La Festa Major de Palafrugell reforça els dispositius de seguretat, salut i prevenció

Els cossos de seguretat coordinen esforços per garantir el bon desenvolupament i la Creu Roja desplega una ambulància

El Punt Lila durant la festa major a Palafrugell

El Punt Lila durant la festa major a Palafrugell / Ajuntament de Palafrugell

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Redacció

Redacció

Palafrugell

Palafrugell posa en marxa un ampli dispositiu de seguretat, assistència i prevenció amb motiu de la Festa Major, que se celebra fins al 20 de juliol. Els serveis municipals i cossos de seguretat treballen de manera coordinada entre ells i amb els organitzadors i entitats per poder garantir una festa segura i un bon desenvolupament de les activitats.

Entre les principals mesures destaquen El punt de Salut i El Punt Lila a l'espai Festa de Nit, que se situa a la travessia Rosa Laviña, a l'aparcament de l'INS Baix Empordà. Aquests serveis, que funcionaran les quatre nits de festa, que comencen avui dijous i s'allarguen fins al dia 19, ofereixen informació, sensibilització i atenció davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, com també assessorament en matèria de salut, sexualitat, consum de drogues i pantalles, entre d'altres. També repartiran material informatiu i hi haurà cartells per indicar on adreçar-se davant qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbica.

La Policia Local de Palafrugell intensifica la seva activitat per garantir el bon desenvolupament de les activitats programades i la seguretat de les persones assistents. Tenen previst fer patrullatge durant els actes i en els diferents espais de la Festa Major, amb tasques de vigilància, control, seguretat ciutadana i ordre públic. També tenen prevista una patrulla a l'itinerari entre el recinte de la Festa Major i el Racó de la Festa Major i l'estació d'autobusos. La unitat canina farà controls per prevenir la venda i el consum de substàncies estupefaents. Així mateix, es duran a terme controls de trànsit, alcoholèmia i drogues per reforçar la seguretat dels usuaris de la via pública, com controls d'autoritzacions, llicències i la venda d'alcohol a menors. Tot això, amb un dispositiu coordinat amb els Mossos d'Esquadrai seguretat privada.

Pel que fa a l'assistència sanitària, la Creu Roja estarà present en els actes nocturns que tenen lloc a l'aparcament de l'INS Baix Empordà. El dispositiu, format per una ambulància i un vehicle 4x4 amb personal voluntari, podrà oferir una resposta ràpida durant el desenvolupament de les activitats, en cas necessari.

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Finalment, l'Ajuntament recorda que el municipi disposa de servei de taxi, amb parades al carrer de Josep Puig i Cadafalch, al costat de l’estació d’autobusos, i a la plaça del Camp d’en Prats.

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