El parc de bombers de la Vall d'Aro tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal
Els Bombers asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori està garantida
Aquest dijous, en plena temporada d'incendis, el parc de bombers de Vall d'Aro està tancat per manca de personal. Segons han comunicat els treballadors, l'acte s'emmarca en la protesta del cos de deixar de fer hores extres i serveis voluntaris per reclamar "compromisos reals, per escrit i amb terminis" sobre reivindicacions laborals que, asseguren, fa anys que arrosseguen. Entre les demandes hi ha més garanties en matèria de seguretat i salut laboral, la descontaminació dels equips i la reducció de la jornada laboral. Des de Bombers, en canvi, neguen que el parc s'hagi tancat per manca de personal i asseguren que els tres dels quatre bombers que treballaven aquest dijous han sigut desplaçats a l'incendi de Sant Quirze Safaja.
Segons expliquen fonts dels Bombers, aquest matí de dijous hi havia quatre bombers i tres ajudants d'ofici forestal (AOF) treballant al parc de la Vall d'Aro. Tres bombers i els tres AOF s'han desplaçat a fer el relleu del dispositiu de l'incendi de Sant Quirze Safaja (Moianès), mentre que l'únic bomber que quedava ha estat destinat al parc de Maçanet de la Selva per reforçar el servei. Tot i que s'ha fet una crida a personal de guàrdia per cobrir el parc, no s'ha trobat cap efectiu disponible.
Des del cos remarquen que la situació no respon a una manca de bombers sinó al fet que els efectius estaven mobilitzats en serveis actius relacionats amb els incendis dels darrers dies. També asseguren que la cobertura del territori està garantida pel treball en xarxa entre els parcs i que les primeres sortides d'emergència a la zona les assumeix el parc de Palafrugell, amb el suport d'altres parcs de la regió.
Els Bombers recorden que les últimes jornades han estat marcades per la simultaneïtat de diversos incendis forestals i que, malgrat que alguns ja estan estabilitzats o controlats, continuen requerint dispositius sobre el terreny.
"Compromisos reals"
Una versió que xoca amb la dels representants dels treballadors. Aquests emmarquen aquesta situació en el conflicte laboral que mantenen amb el Departament d'Interior. Denuncien la "manca de voluntat negociadora" de l'Administració i asseguren aquesta situació ha acabat provocant el tancament temporal del parc. Demanen "compromisos reals, per escrit i amb terminis" per abordar les seves reivindicacions laborals.
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