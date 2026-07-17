Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí denunciat per 14 alumnes per tocaments
L'home ha estat detingut una segona vegada després que hi hagi hagut 8 noves denúncies
La plaça de guàrdia de la Bisbal ha dictat aquest divendres llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí denunciat per 14 alumnes per tocaments. En concret, se li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu davant del jutjat, després que hi hagi hagut 8 noves denúncies contra ell, fins a les 14 totals. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere en van venir cinc més, totes de joves que asseguren que el docent els va fer tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. Els Mossos no descarten que n'hi hagi més.
L'home feia classes particulars de Matemàtiques i Química a nois i noies entre 15 i 18 anys a qui preparava per al Batxillerat i per a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Segons fonts properes al cas, l'arrestat, gaudia de bona fama com a professor particular i això va fer que durant anys es dediqués a preparar joves per afrontar aquestes etapes docents. L'home feia les classes i, presumptament, els tocaments a les noies a casa seva a Torroella i a vegades amb familiars seus en altres estances del domicili.
Segons aquestes mateixes fonts, l'home començava fent insinuacions i tocaments a parts del cos com les cuixes i cada vegada de forma més habitual. Després incrementava els abusos, a mesura que agafava confiança amb la víctima.
Tot plegat es va destapar arran d'una denúncia inicial, que ha arrossegat la resta de víctimes més a explicar els fets als Mossos d'Esquadra.
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