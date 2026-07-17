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Un operatiu policial Kanpai a l’Estartit identifica 65 persones i tramita onze denúncies i actes

Set de les persones identificades tenien antecedents policials i acumulaven 21 detencions

Un moment del pla Kanpai a L'Estartit.

Un moment del pla Kanpai a L'Estartit. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

L'Estartit

Els Mossos d’Esquadra, la Policia Local de Torroella de Montgrí i la Guàrdia Civil van desplegar un operatiu policial a l’Estartit la nit de dijous a divendres -16 al 17 de juliol-. L’actuació, emmarcada en el pla Kanpai, va consistir en un control viari i la inspecció d’un local d’oci nocturn.

Durant el dispositiu, els agents van controlar 28 vehicles i van identificar 65 persones. Set tenien antecedents policials i acumulaven un total de 21 detencions.

L’operatiu va començar a les onze de la nit de dijous i es va concentrar a la zona d’oci nocturn de l’Estartit, on hi ha diversos bars musicals. Segons la policia, en aquest sector s’havien rebut queixes relacionades amb baralles, furts i consum de drogues.

La primera actuació va ser un control de pas a l’accés principal de l’Estartit, al punt quilomètric 3,5 de la carretera GI-641. Els agents hi van identificar conductors i ocupants i van inspeccionar els vehicles.

La segona actuació va consistir en la inspecció d’un establiment d’oci nocturn. La Policia Local va comprovar el compliment de la normativa administrativa, mentre que la Guàrdia Civil va revisar les obligacions fiscals del negoci.

Com a resultat de l’operatiu, els agents van aixecar cinc actes per presumptes infraccions de la Llei de seguretat ciutadana i van tramitar quatre denúncies administratives de trànsit.

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També van denunciar penalment una persona per conduir sense permís. Un segon conductor va ser denunciat per circular amb el permís retirat judicialment i per negar-se a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia. A més, els agents van formalitzar una citació judicial.

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