Tornen a detenir el professor de Torroella acusat de tocaments arran de vuit noves denúncies
L’home, de 74 anys, ha passat una altra nit al calabós i aquest divendres ha estat traslladat als jutjats de la Bisbal d’Empordà
Els Mossos d’Esquadra han detingut per segona vegada el professor jubilat de Torroella de Montgrí investigat per haver fet presumptament tocaments a alumnes a qui impartia classes particulars. El nou arrest es va produir aquest dijous 16 de juliol, cap a tres quarts d’una del migdia, després que la policia rebés vuit noves denúncies contra l’home.
El detingut, de 74 anys, està acusat de diversos delictes d’agressió sexual sense penetració. Després de passar una nova nit al calabós, els Mossos l’han traslladat aquest divendres als jutjats de la Bisbal d’Empordà, on està previst que passi a disposició judicial.
Es tracta de la segona detenció del professor en pocs dies. La primera es va practicar després que diverses antigues alumnes denunciessin que l’home les havia sotmès presumptament a tocaments mentre rebien classes individuals al seu domicili de Torroella de Montgrí. Després d’aquell arrest, el docent va quedar en llibertat amb càrrecs.
L'inici
La investigació es va iniciar arran d’una denúncia presentada l’1 de juliol. Una alumna va explicar que el professor li havia fet tocaments mentre la preparava per a l’assignatura de Matemàtiques a casa seva. La denúncia va provocar que altres joves relatessin episodis similars i decidissin acudir davant la policia.
Segons va avançar l'ACN, el professor es dedicava des de feia anys a preparar estudiants de batxillerat i selectivitat, principalment adolescents d’entre 15 i 18 anys. Algunes de les denunciants eren menors d’edat en el moment dels fets.
Els episodis denunciats haurien tingut lloc durant classes individuals i començava amb insinuacions i tocaments a zones com les cuixes i incrementava progressivament el contacte físic a mesura que guanyava confiança amb les alumnes.
Les vuit noves denúncies han motivat la segona detenció i han ampliat una investigació que continua oberta. Els Mossos d’Esquadra no descarten que puguin aparèixer més persones afectades.
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