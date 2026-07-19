El riu Ter a Colomers es transforma en el refugi climàtic de l'estiu
L'empresa Kayak del Ter ha retirat més deixalles, però constata que el curs fluvial està més net i amb menys flora invasora després de les pluges hivernals.
El riu Ter ha passat en pocs mesos de ser element de risc per desbordaments a un refugi climàtic per aquest estiu. El tram gironí viscut aquest hivern episodis de pluja que han generat inundacions o han abocat muntanyes de residus a la Gola a Torroella de Montgrí. Però les pluges també han servit perquè es transformi.
Des de Colomers, l’empresa Kayak del Ter, ha retirat aquesta setmana deixalles diverses, fins i tot una moto, però constata que està més net, hi ha menys fauna invasora, i s’ha pogut veure durant el juliol una gran varietat d’aus. El riu és durant l'estiu un refugi climàtic natural i la clientela que busca evitar la calor va creixent.
En Roger Duran és el propietari d’una empresa que va néixer el 2008 al costat de la llera del riu a Colomers. Durant aquestes dècades d’història, com el riu, viu els alts i baixos que generen el clima. Ara sequera, ara inundacions. I recórrer el riu durant tot l’any cuidant-lo també els serveix per anar aprenent-ne, de fauna, de flora i dels comportaments d’humans.
Torroella de Montgrí denunciava justament aquest hivern la quantitat ingent, massiva, de restes vegetals i residus d’origen domèstic arrossegades pels temporals. Quan encara es treballava per retirar els del temporal Harry del 20 de gener, van arribar les del següent episodi.
En Roger Duran constata que avui «està més net». Tot i això, advertits per un client van portar a terme una neteja en un sector. Al tram més proper al passallís de Sobrànigues, fins i tot van retirar una moto que creu que almenys porta trenta anys al riu. No és la primera vegada que retiren vehicles. Traieren una vegada més, pneumàtics en abundància, plàstics i altres restes domèstiques.
Menys flora invasora
Les pluges no només es van endur deixalles sinó «també moltes espècies de flora invasora», constata Duran, un fet que sol passar amb cada avinguda d’aigua.
En fauna, no passa el mateix. Continuen havent-hi tortugues de florida. El que sí s’ha reduït per la tasca dels agents forestals, explica Duran, són els coipús. Un rosegador invasor que va avançant a Catalunya que té semblances d’aparença amb la llúdriga. Però conviu al riu també amb les llúdrigues.
I durant el mes de juliol és habitual una gran presència d’aus, des del martinet de nit al bernat pescaire o els abellerols. Part de la clientela són ornitòlegs o aficionats que recorren el riu per observar-los.
I el que ha anat creixent amb els anys, és la coneixença que el riu Ter durant l’estiu s’ha convertit en un refugi climàtic durant les jornades d’altes temperatures.
«Tu vas allà a la vora del riu, i fa xafogor, a la que entres, canvia el clima», diu Roger Duran perquè «l’aigua absorbeix la temperatura, no és aigua quieta, es belluga, que sempre corre». Creu que això, la gent «tot just ho està aprenent».
Malgrat tot, van notant l’increment de clientela que ve atreta per la passejada i alhora aprofiten que el Ter els serveix de refugi climàtic en dies de forta calor.
L’empresa amb més de dos-cents caiacs, intenta que no s’acumulin i fa baixades d’unes 40 persones perquè puguis navegar amb la sensació que hi estàs sol. I a la vegada treballen per fer-ne una gestió en l’àmbit ecològic.
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