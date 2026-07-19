La via ferrada de la Cala del Molí busca solucions per continuar oberta
Comerciants i usuaris de la infraestructura impulsen una campanya de recollida de firmes per evitar-ne el desmantellament definitiu abans de final d'any
Àfrica Benavente
Comerciants i usuaris de la via ferrada de la Cala del Molí s'han mobilitzat per intentar evitar el tancament definitiu de la via, reoberta fa una setmana. Arran de l'anunci del Govern que la infraestructura haurà de ser desmantellada abans de final d'any, ha nascut el moviment Salvem via ferrata Cala Molí en forma de compte d'Instagram i s'ha posat en marxa una recollida de signatures per demanar que s'estudiïn alternatives que permetin compatibilitzar la protecció del medi natural i del corb marí emplomallat amb la continuïtat de l'equipament.
L'impulsor de la via, Albert Gironès, explica que la idea ha sorgit a través de l'Associació d’Empreses d’Aventura i Oci, Comerciants i Restauradors del municipi, per «fer força i difusió, intentar parlar amb el departament corresponent i buscar solucions».
En pocs dies, la campanya de recollida de firmes ja ha aplegat més d'un miler de persones a favor de la continuïtat de la infraestructura.
Els promotors de la campanya sostenen que «la via ferrada ha estat gestionada respectant la normativa i representa un actiu per al turisme esportiu i l'economia local». Entre les propostes destacades hi ha mesures com la col·laboració amb experts, limitacions temporals o horàries i el control de l'aforament. També demanen que les administracions i a la ciutadania treballin conjuntament per trobar una solució que permeti mantenir l'activitat.
Algunes formacions demanen alternatives al tancament
La decisió del Govern ha generat també posicionaments entre les forces polítiques del municipi. L'alcalde, Carles Motas, que ja s'havia pronunciat anteriorment, es mostra contundent a través d'una publicació a xarxes: «l'Ajuntament de Sant Feliu s'oposa al tancament de la Via Ferrada de la Cala del Molí». Assegura que «l'activitat lúdica en aquest entorn privilegiat és compatible amb la nidificació del corb marí emplomallat» i demana la coexistència, amb el tancament estacional que s'havia fet fins ara.
Per la seva banda, Esquerra Republicana de Sant Feliu de Guíxols expliquen que han presentat una moció per «defensar la continuïtat de la via». Apunten que «la preservació del nostre patrimoni natural és irrenunciable, però el tancament definitiu d'un equipament tan emblemàtic només s'hauria de plantejar quan s'hagin estudiat i esgotat totes les alternatives possibles» i demanen una taula de treball.
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