L’entitat que gestiona l’hospital de Palamós tanca el 2025 amb pèrdues d’1,2 milions d’euros
L’absentisme laboral creix un 21% i arriba a l’11,56%, amb les baixes per malaltia com a principal causa
Les agressions als treballadors es disparen amb un pes destacat de les físiques
La Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) va tancar el 2025 amb un dèficit d’1.195.719 euros, després que les despeses superessin els ingressos en un context d’increment dels costos i de pressió sobre la despesa. L’entitat, que gestiona l’hospital de Palamós, quatre àrees bàsiques de salut i diversos serveis d’atenció intermèdia i a la dependència, va ingressar 120,7 milions d’euros i va gastar-ne 121,9, segons recull la memòria anual.
El resultat contrasta amb el del 2024, quan els comptes van quedar pràcticament equilibrats, amb 116,6 milions d’ingressos i 116,59 milions de despeses. En un any, els ingressos van créixer en uns 4,1 milions, però les despeses ho van fer en més de 5,3 milions.
El Servei Català de la Salut continua sent la principal font de finançament de SSIBE i va aportar 108,3 milions d’euros, el 90% del total. Els ingressos procedents de l’activitat van arribar als 117,2 milions, mentre que les asseguradores i els particulars van aportar 4,7 milions.
Per altra banda, la partida més elevada va ser la de personal, que va representar el 67% de la despesa i es va enfilar fins als 81,5 milions d’euros, uns 3,6 milions més que l’any anterior. Els aprovisionaments també van créixer, de 30,9 a 32,4 milions, mentre que les amortitzacions van passar de 2,5 a 2,9 milions.
Reducció de les inversions
En paral·lel, SSIBE va reduir un 34% les inversions, que van passar dels 6,27 milions del 2024 als 4,09 milions del 2025. La partida més elevada es va destinar a equipaments, amb 1,84 milions, seguida de les obres i reformes d’espais, amb 1,43 milions.
També es van invertir 508.620 euros en instal·lacions tècniques, 199.624 euros en aplicacions informàtiques i 111.812 en equipaments informàtics. Entre les actuacions de l’any destaquen l’obertura de setze consultes noves a l’hospital i al CAP de Palamós, la digitalització dels quiròfans, l’estrena del Centre Vincke i l’obertura del nou centre de dia i hospital de dia de Palamós Gent Gran. En canvi, les donacions i aportacions de mecenatge van créixer un 170% i es van apropar als 140.000 euros. Una part dels diners recaptats es va destinar a les campanyes «Com a casa!» i «Gent Molt Gran!».
Més de 1.600 treballadors
L’increment de les despeses de personal coincideix amb un augment del 2% de la plantilla. SSIBE va tancar l’any amb 1.601 treballadors, dels quals 1.243 eren dones i 358 homes. El 83% de la plantilla tenia contracte indefinit i gairebé la meitat dels professionals acumulava més d’onze anys d’antiguitat.
La plantilla també destaca per la seva diversitat. A l’organització hi treballen persones de 41 nacionalitats diferents i el 23% dels professionals ha nascut fora d’Espanya. L’Amèrica Central i Sud-amèrica són les principals zones de procedència, amb el 70% d’aquest col·lectiu, mentre que el Marroc i Colòmbia figuren entre els països més representats.
Un dels indicadors laborals que més empitjora és l’absentisme, que va créixer un 21% i va arribar a l’11,56%. Les baixes per malaltia representen el gruix principal, amb un 7,76%, seguides dels permisos per naixement, amb un 1,25%, i d’altres permisos, amb un 0,95%.
La memòria també constata un augment destacat de les agressions contra els professionals sanitaris. Durant el 2025 se’n van registrar 87, un 67% més, de les quals 22 van ser físiques i 65 verbals.
Paral·lelament, els casos de professionals atesos en sessions de suport psicològic van créixer un 141% i van arribar a 70. L’enquesta de riscos psicosocials, en la qual va participar el 46% de la plantilla, va detectar àrees de millora especialment relacionades amb les demandes emocionals i la càrrega quantitativa de feina.
Finalment, la memòria recull 743 reclamacions, un 22% més que l’any anterior, davant de 87 agraïments. També es van registrar quatre queixes per motius lingüístics i es van tramitar 829 documents de voluntats anticipades, un 167% més.
Incrementen les atencions a urgències i les intervencions
Malgrat el resultat econòmic negatiu, l’entitat va incrementar bona part de la seva activitat assistencial. L’Hospital de Palamós va atendre 62.334 urgències, un 1% més, i va practicar 7.403 intervencions quirúrgiques, un 2% més que el 2024.
Les operacions amb ingrés van créixer un 4%, fins a les 2.980, mentre que les intervencions ambulatòries majors van arribar a 4.423, un 1% més. Les consultes externes també van augmentar lleugerament i van superar les 191.000. En canvi, les altes hospitalàries van baixar un 1%, fins a les 11.716.
L’activitat de l’hospital de dia mèdic va ser una de les que més va créixer, amb 7.613 estades, un 17% més. També van augmentar els parts: l’Hospital de Palamós en va atendre 681, un 3% més que l’any anterior. L’estada mitjana dels pacients hospitalitzats es va reduir un 4% i va quedar en cinc dies.
La demanda també va créixer en les proves diagnòstiques. Es van fer 12.765 TAC, un 17% més, i 7.822 ressonàncies magnètiques, un 14% més. Les sessions de diàlisi, en canvi, van disminuir un 7%, fins a les 8.406.
L’activitat conjunta de l’atenció primària del Baix Empordà va arribar a 759.180 visites, un 1% més. La medicina familiar i comunitària va concentrar 360.790 atencions, mentre que infermeria en va registrar 180.157 i pediatria, 45.793.
L’evolució va ser desigual segons l’àrea bàsica. Les visites de medicina familiar van créixer un 6% a Torroella de Montgrí i un 2% a la Bisbal d’Empordà, però van baixar un 4% a Palafrugell i un 2% a Palamós. En infermeria, els increments més elevats es van registrar a Torroella de Montgrí, amb un 7%, i a la Bisbal, amb un 4%.
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