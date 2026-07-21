La Bisbal adjudica les obres per poder obrir el pati de Can Formatger per a activitats puntuals
L'Ajuntament impulsa una adequació que inclou una graderia lineal, un escenari elevat i un altre a peu pla sota el porxo de l'edifici
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà impulsa un projecte d'adequació del pati de l'antiga fàbrica Can Formatger per convertir-lo en un espai apte per acollir activitats culturals i socials de manera puntual. L'actuació permetrà donar un ús temporal al recinte mentre es defineix el projecte definitiu de l'equipament municipal previst en aquest àmbit. S'ha adjudicat per 118.396,96 euros a l'empresa Fàbregas IMmobles SL.
El projecte, segons la memòria, preveu la construcció d'una graderia lineal, un escenari elevat i un altre a peu pla sota el porxo de l'edifici, així com la pavimentació de la major part del pati amb sauló compactat i zones de formigó per garantir una millor accessibilitat. També s'instal·laran una nova escomesa elèctrica, enllumenat LED, punts de connexió elèctrica, una xarxa d'aigua potable amb dues aixetes i es plantaran cinc arbres i quinze arbustos per millorar el confort ambiental de l'espai.
L'objectiu principal és millorar la seguretat i el manteniment del recinte i, alhora, permetre que pugui acollir actes de petit format amb accés restringit. El projecte també s'ha concebut perquè sigui compatible amb el futur desenvolupament de l'equipament definitiu i amb la possible ampliació del carrer Martí Barrera.
Les obres inclouran la restauració del portal d'accés, la retirada d'elements deteriorats, la instal·lació de noves infraestructures i treballs de jardineria. El termini d'execució previst és de quatre mesos.
Aquesta actuació representa un primer pas per recuperar un espai molt reivindicat pel veïnat del sector sud de la ciutat, tot dotant-lo d'un ús provisional que permeti dinamitzar-lo abans de la construcció del futur equipament municipal.
Can Formatger és una antiga fàbrica que l'Ajuntament va expropiar de mutu acord amb la propietat el 2021. Età qualificada com a sistema d'equipaments al POUM.
Actualment l'edifici està tapiat per qüestions de seguretat i l'espai exterior, com que puntualment s’utilitza, necessita una sèrie d’actuacions puntuals que li confereixin major seguretat i les prestacions mínimes necessàries per poder ser utilitzat com a lloc de trobada puntual.
L’antiga fàbrica de Can Formatger té l’entrada a través del portal situat a la cantonada sud-oest entre el carrer de Sant Llúcia i el carrer Martí Barrera.
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