Detingut a Platja d'Aro un carterista multireincident amb una ordre internacional de detenció
El detingut, de 50 anys, formava part d’un grup de persones amb antecedents per furts identificades durant el dispositiu del mercat setmanal
La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró va detenir divendres 17 de juliol un carterista multireincident de 50 anys que tenia vigent una ordre internacional de detenció emesa per les autoritats del seu país, Romania. En concret, se'l buscava per un delicte contra la seguretat del trànsi..
La detenció a Platja d’Aro es va produir durant el dispositiu policial desplegat amb motiu del mercat setmanal de Platja d’Aro, on els agents van identificar nou persones relacionades entre elles. Sis eren adultes i, segons les comprovacions policials, acumulaven antecedents vinculats a delictes de furt i eren conegudes per actuar com a carteristes en diferents punts de l’Estat.
Multireincidents
L’actuació va començar a mig matí, quan una patrulla de la Unitat de Trànsit va aturar un vehicle ocupat per sis persones de nacionalitat romanesa, tres de les quals eren menors d’edat. Els agents van comprovar que els tres adults tenien nombrosos antecedents policials per furts.
Després de la identificació, van avisar als agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana que van seguir el grup per prevenir possibles delictes. Durant la vigilància, van observar que es reunia en dues ocasions amb tres adults més, també de nacionalitat romanesa.
La policia va identificar aquestes tres persones i va constatar que també tenien antecedents relacionats amb furts. En comprovar la documentació d’una d’elles, els agents van detectar que pesava sobre l’home una ordre internacional de detenció vigent.
El detingut va ser traslladat a dependències policials i va quedar a disposició de l’autoritat competent, informa el cos policial.
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