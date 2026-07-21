Tres detinguts per simular parelles de fet per obtenir permisos de residència a Palafrugell
La investigació iniciada a Palafrugell va detectar documents falsos amb faltes d’ortografia i formularis que no coincidien amb els originals
La Policia Nacional i la Policia Local de Palafrugell han detingut tres persones acusades de simular parelles de fet i aportar documentació falsa per obtenir permisos de residència. L’operació, desenvolupada al Baix Empordà, investiga presumptes delictes de falsedat documental i afavoriment de la immigració irregular.
La investigació va començar arran d’una informació traslladada per la Subdelegació del Govern a Girona sobre els documents presentats per dues parelles de fet. L’objectiu era aconseguir el permís de residència per a un dels membres de cadascuna de les parelles, tots dos de nacionalitat estrangera.
La Policia Local de Palafrugell va iniciar les primeres indagacions i va posar els fets en coneixement del Grup Operatiu d’Estrangeria de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols. Els dos cossos van desenvolupar conjuntament la investigació durant el mes d’abril.
Faltes i diferències amb els originals
Els agents van detectar nombroses faltes d’ortografia en la documentació, així com diferències entre els documents aportats i els formularis originals. També van comprovar que una de les dones que havia formalitzat una de les parelles de fet ja n’havia constituït d’altres anteriorment en diferents municipis.
Un agent de la Policia Local de Palafrugell amb titulació oficial de pèrit va elaborar un informe tècnic i va comparar els documents investigats amb altres d’autèntics. El peritatge va permetre acreditar que la documentació era falsa i confirmar les sospites inicials dels investigadors.
L’operació va acabar amb la detenció de dues persones de nacionalitat espanyola i una de nacionalitat marroquina. La policia també va emetre una requisitòria contra un quart investigat que no va poder ser localitzat, informa la Policia Nacional.
El Grup Operatiu d’Estrangeria va elaborar l’atestat policial i el va remetre als jutjats de la Bisbal d’Empordà. La investigació se centra en l’ús de parelles de fet fictícies per regularitzar la residència de ciutadans estrangers.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'actor Milo Manheim celebra la victòria d'Espanya pels carrers de Girona
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Mor un home de 47 anys en caure per un talús de deu metres a Olot
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que disposen de serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
- Girona ultima la seva transformació en el regne de Corona per al rodatge d''Enredados
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- El celler empordanès que va néixer d'un somni d'estiu