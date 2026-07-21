Veïns i alcaldes del Baix Ter demanen a Territori que es creï una comissió de seguiment per la millora de les carreteres
La plataforma Prou Excuses proposa tretze representants per reunir-se periòdicament amb el Govern cada quatre mesos
La plataforma veïnal Prou Excuses i els alcaldes del Baix Ter demanen a Territori la creació d'una comissió de seguiment per la millora de les carreteres d'aquesta zona del Baix Empordà. En una reunió a Parlavà entre els batlles i l'entitat, s'han concretat els tretze representants que proposen per fer reunions periòdiques cada quatre mesos amb el Govern i comprovar quines passes s'estan fent per millorar la xarxa viària que, diuen, "necessita una posada a punt urgent". En aquest sentit, des de la plataforma recorden que ara fa sis mesos de la primera trobada amb representants del Departament de Territori i "ja hi ha hagut dos morts més". Amb tot, veïns i alcaldes són "optimistes" i reconeixen que "s'estan movent coses".
Els alcaldes i alcaldesses de Torroella de Montgrí, Verges, La tallada d'Empordà, Serra de Daró, Begur, Pals, Parlavà, Ullà, Jafre i Ultramort, juntament amb tres representants de la plataforma Prou Excuses seran els qui es reuniran amb el Departament de Territori cada quatre mesos per supervisar els projectes de millora per la xarxa viària del Baix Ter. Això sí, tot supeditat a què el Govern accepti crear la comissió de seguiment que divendres vinent proposaran a la consellera del ram, Sílvia Paneque.
El membre de l'entitat, Joan Güell, assenyala que són "optimistes" en aquest sentit, perquè tots els documents que han enviat a la Generalitat amb relació a aquest tema, contemplaven aquesta comissió i, de moment, no se'ls ha indicat res que vagi en sentit contrari. "Abans d'exigir-ho hem decidit quins seran els nostres representants i ara la Generalitat ha de decidir quins són els seus", explica.
Un pas que arriba sis mesos després de la primera reunió que la plataforma va mantenir amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal. Des d'aleshores, Güell lamenta que ja hi ha hagut dues persones més que han perdut la vida en accidents mortals en unes carreteres que "necessiten una posada a punt urgent".
En aquest sentit, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, explica que la xarxa viària "està caducada" i no pot donar resposta a les necessitats del territori. Colomí recorda que cada vegada que hi ha una inundació Torroella "queda aïllada", perquè és el punt on acaben les carreteres del Baix Ter.
A més, destaca que a l'estiu i en caps de setmana el nombre de vehicles "es multiplica" i coincideix una alta mobilitat de cotxes amb maquinària agrícola "cada vegada més grossa" i unes carreteres que "són estretes". "Noi té sentit que en una població de 13.000 habitants a l'hivern, que passa a 50.000 o 60.000 a l'estiu tinguem aquesta infraestructura", lamenta.
Una opinió que comparteix la població veïna de Serra de Daró. Va ser aquí on es va produir l'últim accident mortal fa només dues setmanes. La seva alcaldessa, Glòria Marull, diu que "fa molt de temps" que veuen que les carreteres s'han quedat petites i diu que, malgrat que els alcaldes "han pressionat molt", només s'ha aconseguit avançar amb la força de la plataforma de veïns.
Marull carrega contra els diferents governs de la Generalitat i diu que s'han sentit "oblidats". "No ens enganyem, la majoria d'inversions es fan a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De nosaltres només se'n recorden els caps de setmana o per vacances, perquè l'Empordà és molt bonic", denuncia.
"Alguna cosa es mou"
En el que han coincidit tant els alcaldes com els membres de la plataforma és que han detectat que la Generalitat ha començat a fer passes i "alguna cosa es mou". D'entrada, Güell ha explicat que estan en marxa les licitacions de dos trams de carreteres que s'han de concretar abans de 2026.
A més, des de la plataforma revelen que els consta que "s'estan treballant en altres trams", però Güell reclama que els deixin veure els projectes i que hi hagi un calendari concret. "Entenem que no es pot fer tot de cop, però cal posar dates perquè això s'ha de fer d'una vegada", ha reblat.
Per la seva banda, Marull i Colomí reconeixen que estan "confiats" que aquesta vegada sí que tiraran endavant les propostes. "S'ha hagut de fotre un cop de puny sobre la taula i sembla que ara s'està fent", ha remarcat.
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