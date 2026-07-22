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Crema completament una barca amarrada davant la platja de sa Riera de Begur

L’embarcació era en una boia, a uns trenta metres de la platja, i no ha afectat les del voltant

L'embarcació en flames davant la platja de sa Riera de Begur.

L'embarcació en flames davant la platja de sa Riera de Begur. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Begur

Una barca ha cremat completament aquest dimecres al matí davant la platja de sa Riera, a Begur. L’embarcació estava amarrada a una boia, a uns trenta metres de la costa, juntament amb altres barques.

Els serveis d’emergència han rebut l’avís cap a un quart de deu del matí i els Bombers de la Generalitat hi han mobilitzat dues dotacions. En arribar a la zona, els efectius han comprovat que el foc cremava l’embarcació enmig de l’aigua. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Begur.

Segons els Bombers, l’incendi podria haver-se originat per un problema elèctric. Cap a dos quarts de deu del matí s’ha confirmat que les flames no afectaven les altres embarcacions amarrades a les boies pròximes.

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Els efectius s’han aproximat fins a la barca incendiada i l’han assegurada amb cadenes per evitar que es desplacés. No consten persones ferides.

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