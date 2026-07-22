Crema completament una barca amarrada davant la platja de sa Riera de Begur
L’embarcació era en una boia, a uns trenta metres de la platja, i no ha afectat les del voltant
Una barca ha cremat completament aquest dimecres al matí davant la platja de sa Riera, a Begur. L’embarcació estava amarrada a una boia, a uns trenta metres de la costa, juntament amb altres barques.
Els serveis d’emergència han rebut l’avís cap a un quart de deu del matí i els Bombers de la Generalitat hi han mobilitzat dues dotacions. En arribar a la zona, els efectius han comprovat que el foc cremava l’embarcació enmig de l’aigua. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Begur.
Segons els Bombers, l’incendi podria haver-se originat per un problema elèctric. Cap a dos quarts de deu del matí s’ha confirmat que les flames no afectaven les altres embarcacions amarrades a les boies pròximes.
Els efectius s’han aproximat fins a la barca incendiada i l’han assegurada amb cadenes per evitar que es desplacés. No consten persones ferides.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre
- El gest de Pedro Porro a la final del Mundial: «Hola, Peralada! Una abraçada a tots»
- Els aliments que ajuden a combatre la inflamació crònica, segons l’OCU