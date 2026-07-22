Palafrugell votarà a partir del setembre a què es destinen 360.000 euros del pressupost municipal
L'Ajuntament es troba en la fase final de la valoració tècnica de les 215 propostes presentades per als Pressupostos Participatius 2027
L'Ajuntament de Palafrugell està acabant la valoració tècnica de les 215 propostes presentades als Pressupostos Participatius 2027. Aquelles que superin la ja última fase a la valoració, passaran a la votació ciutadana, que tindrà lloc del 15 de setembre al 15 d'octubre.
Ara mateix els serveis municipals estan analitzant la viabilitat tècnica i econòmica de les diferents propostes, com també la seva adequació als requisits del procés. Entre els aspectes que s'avaluen es mira que siguin matèria de l'Ajuntament, que es puguin executar i que s'ajustin als límits pressupostaris establerts. En total, els Pressupostos Participatius compten amb una dotació de 360.000 euros del pressupost municipal.
Les propostes es divideixen en dues tipologies: inversions, que inclouen construccions i reformes, millores dels espais públics, mobiliari urbà o infraestructures; i serveis, programes o activitats, que engloben iniciatives de caràcter social, cultural o educatiu.
L'Ajuntament donarà a conèixer pròximament la llista definitiva de les propostes que passaran a votació.
Sis vots per participant
La ciutadania podrà votar les propostes entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre, ambdós inclosos. Cada persona disposarà de sis vots: tres per a propostes d'inversió i tres per a propostes d'activitats.
Podran votar les persones empadronades a Palafrugell a partir dels setze anys. La votació serà en línia a través del portal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. També s’habilitaran diferents espais municipals amb ordinadors i personal de suport per facilitar la participació de les persones que ho necessitin. Els punts de votació es facilitaran a la població abans de l'inici del període de votació, com els seus horaris.
360.000 euros a decidir per la ciutadania
El procés de Pressupostos Participatius 2027 va començar el mes de febrer, amb l'objectiu que la població decideixi a què es destinen 360.000 euros del pressupost municipal de l'any vinent.
Durant el període de presentació de propostes, entre el 15 de febrer i el 31 de març, es van registrar 215 iniciatives, de les quals 102 van ser impulsades per entitats o col·lectius i 113 es van presentar a títol individual.
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