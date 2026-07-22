Platja d'Aro millorarà el 60% de les voreres del municipi
L'Ajuntament espera que les millores estiguin llestes abans de l'estiu vinent
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró invertirà 2,1 milions d'euros a millorar el 60% de les voreres del municipi. Es tracta d'una partida de mig milió contemplada en el pla d'inversions que s'activarà a l'octubre i una altra d'extraordinària d'1,6 milions prevista per novembre o desembre. Amb aquests diners, l'Ajuntament preveu posar a punt el 60% de totes les voreres que té la localitat, en els seus tres nuclis habitats. L'alcalde, Maurici Jiménez, reconeix que hi ha més zones de les que es contemplen en aquesta primera actuació que també necessiten una remodelació, però remarca que "no es pot fer tot el poble de cop" i destaca que s'arreglaran voreres que "fa 40 anys que no tenen cap manteniment".
Si tot va segons el previst, Platja d'Aro comptarà amb un 60% de les voreres remodelades abans de l'estiu que ve. L'alcalde de la localitat, Maurici Jiménez, ha anunciat una inversió extraordinària d'1,6 milions, que s'afegeix a la que ja estava prevista de mig milió més per arreglar les voreres de més de la meitat de la localitat. Jiménez assenyala que es tracta d'un pas "molt important" tant pels veïns com per comerciants i visitants.
La idea és que el mes d'octubre es mobilitzin la primera partida i que l'altra es faci el novembre o el desembre. A partir d'aquí, les obres haurien de durar tot l'hivern i la primavera i deixar-la llesta abans que comenci l'estiu que ve, quan s'aturarien les obres de nou per la temporada turística.
Jiménez reconeix que hi ha algunes zones que han quedat fora d'aquesta primera intervenció com la dels Estanys i que també necessiten una millora, però diu que s'actuarà en alguns espais on no hi ha hagut manteniment des de que es van urbanitzar fa 40 anys.
Una de les zones que queda fora és la dels Estanys. Jiménez diu que ha parlat "moltes vegades" amb els veïns perquè la situació "no és bona", però deixa clar que "no es pot atacar tot de cop".
A banda, l'alcalde recorda que es tracta d'una zona que està en ple desenvolupament urbanístic, on s'estan fent set obres d'edificis simultànies, i considera que el més adient és deixar acabar les obres per després afrontar les voreres.
La passera sobre el Ridaura
Una altra de les obres que té en marxa el municipi és la col·locació de la passera sobre el Ridaura i que forma part de la segona fase de les tres que contempla la transformació del passeig i que es preveu que acabi el 2028.
La passera és una estructura metàl·lica de 72 metres de longitud i 3,5 metres d'amplada. El projecte tècnic és del Ministeri, però l'Ajuntament n'assumirà l'execució i el cost, valorat en 3 milions d'euros. Jiménez ha destacat que no hi ha canvis en les previsions i diu que les obres començaran a la tardor del 2026 i espera que estiguin enllestides abans de l'estiu del 2027.
En aquest sentit, Maurici Jiménez ha destacat que la construcció de la passera és una "demanda històrica" i que és "clau" per a la mobilitat de vianants. "Sobretot ens donarà seguretat en moment de crescudes de riu i evitar que hi hagi el risc d'inundar-se que hi ha ara", ha remarcat.
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