La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols incorpora 14 nous agents i caporals aquest estiu
Els efectius temporals faran tasques de proximitat i de barri durant els pròxims mesos
La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols ha incorporat aquest estiu 14 agents i caporals, entre personal fix i temporal. L’alcalde, Carles Motas, i el regidor de Seguretat, Josep Saballs, han presentat els nous efectius aquest dimecres.
Del total d’incorporacions, sis agents fixos han superat la formació de l’Escola de Policia i tres caporals també han completat aquest procés formatiu. Els altres cinc agents interins s’han incorporat per reforçar el servei durant la temporada d’estiu.
Els agents temporals han assumit principalment tasques de proximitat i de barri i està previst que es mantinguin en actiu fins aproximadament al mes d’octubre.
Durant la presentació, Motas ha traslladat als nous efectius la importància del compromís, el respecte envers la ciutadania i la voluntat de servei en l’exercici de les seves funcions, informa l'ajuntament.
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