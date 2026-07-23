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Detectat a l'Estartit el primer niu de tortuga careta de la temporada a la costa catalana

La Generalitat activa els protocols de protecció per als 71 ous localitzats a escassos metres de l'aigua

El niu d'ous de tortuga careta trobat aquest matí a la platja de l'Estartit.

El niu d'ous de tortuga careta trobat aquest matí a la platja de l'Estartit. / Generalitat de Catalunya

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Redacció

Redacció

L'Estartit

La temporada de nidificació d'aquest estiu ha començat oficialment a Catalunya amb la localització del primer niu de tortuga careta (Caretta caretta) a la platja de l'Estartit. El niu s'ha localitzat aquest matí, a escassos 10 metres de l'aigua. Aquesta troballa ha activat immediatament els protocols de protecció coordinats per la Generalitat, el centre BETA de la UVic-UCC i la Fundació CRAM, per garantir la seguretat dels ous fins a la seva obertura.

L'equip, amb personal de la brigada del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ha determinat traslladar el niu, amb 71 ous, cap a una zona més resguardada, prop del lloc on es van pondre els ous.

Efectius del cos d'Agents Rurals han estat presents durant tot el dia fent tasques de custòdia i vigilància del niu, fent abalisament de les zones a protegir, prevenint l'entrada de persones i depredadors i participant en l'operatiu de translocació dels ous per garantir-ne la conservació i la viabilitat.

Membre de

Membre del centre BETA de la UVic-UCC durant el protocol de protecció / Generalitat de Catalunya

L'Estartit ja va ser un punt clau l'any passat, perquè va ser l'últim municipi que va mantenir un niu actiu fins al final de la temporada.

Efecte del canvi climàtic

Aquesta espècie ha canviat el seu comportament en les darreres dues dècades. Si bé històricament la Mediterrània occidental només acollia exemplars joves, des de fa uns 20 o 25 anys s'han començat a registrar postes significatives a les nostres platges. El fenomen s'atribueix principalment al canvi climàtic, ja que l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on les condicions siguin òptimes per al desenvolupament dels embrions.

L'aparició d'aquest primer niu a l'Estartit arriba després d'un any de rècord, el 2025, quan es van arribar a localitzar onze nius a la costa catalana, amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer 557 tortugues. Unes xifres que demostren la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu emergent per a l'espècie. La tendència indica que les femelles nascudes a les nostres platges tendeixen a tornar-hi per niar, la qual cosa fa preveure un increment exponencial de nius en diversos punts del litoral català, incloent-hi comarques com Baix Ebre, el Montsià, el Baix Empordà o el Maresme.

Col·laboració ciutadana

L'èxit d'aquestes nidificacions depèn directament de la col·laboració ciutadana i científica. L'any passat es va superar la barrera dels mil voluntaris mobilitzats per vigilar els nius, una tasca fonamental per evitar interferències humanes en un procés tan delicat.

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La Generalitat recorda la importància de no molestar els animals si se'n detecta algun a la platja i d'avisar immediatament les autoritats per assegurar que les postes puguin arribar a bon port.

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