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Envien a presó dos multireincidents de Sant Feliu de Guíxols que robaven en cotxes i establiments del municipi

La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional els havien detingut diverses vegades

Els jutjats de Sant Feliu de Guíxols.

Els jutjats de Sant Feliu de Guíxols. / Marc Martí Font

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Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, ha detingut recentment dos delinqüents multireincidents que actuaven de manera reiterada a la ciutat. Tots dos han ingressat a presó provisional per ordre judicial.

Els dos homes havien estat arrestats en diverses ocasions per fets com ara robatoris a l’interior de vehicles després de trencar-ne els vidres, robatoris en establiments comercials i diferents furts. Segons fonts municipals, poc després de quedar en llibertat tornaven presumptament a delinquir.

El regidor de Seguretat, Josep Saballs, explica que els tres cossos policials els havien detingut repetidament i que la situació s’havia traslladat a la Fiscalia de Girona perquè es valorés la necessitat d’actuar amb més fermesa davant la reiteració dels fets.

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«Finalment, aquesta setmana s’ha dictat una ordre de presó provisional contra aquestes dues persones», assenyala Saballs en un vídeo difòs per l'ajuntament. Els detinguts romandran empresonats mentre es resolen judicialment les diferents causes que acumulen per presumptes fets delictius.

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