Les Nits de Mar tornen a l'Espai Medes amb música, documentals i divulgació científica
Amb aquesta iniciativa, pretén reforçar el seu paper com a centre d'interpretació marina del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
L'Espai Medes de l'Estartit recuperarà aquest mes d'agost una de les seves propostes culturals més singulars amb una nova edició de les Nits de Mar, un cicle de tres activitats gratuïtes que convertirà el port de l'Estartit en un punt de trobada de la ciència, la cultura, la divulgació i la música.
La iniciativa oferirà, durant tres dimarts consecutius, un concert i dues projeccions documentals amb el mar com a eix temàtic. L'objectiu és apropar el coneixement científic i ambiental a la ciutadania a través de formats culturals i experiencials, alhora que es reforça el paper de l'Espai Medes com a centre d'interpretació marina del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
La programació arrencarà el dimarts 4 d'agost amb Cançons d'en terra i d'en mar amb accent empordanès, una proposta musical de David de la Higuera i Margarida Joanmíquel que recupera cançons populars vinculades al mar i al territori.
El dimarts 11 d'agost serà el torn de la divulgació científica amb l'estrena del documental Un mar sense fronteres, dedicat al projecte europeu RESMED+, impulsat per la Universitat de Barcelona. La producció explica com l'estudi dels moviments dels peixos permet entendre la connectivitat entre hàbitats, espècies i territoris de la Mediterrània, i posa de manifest la importància d'una gestió compartida per preservar la biodiversitat marina.
El cicle es clourà el dimarts 18 d'agost amb la projecció de Memòries d'un mar, un documental de Laura Carrau Pascual que segueix l'expedició d'un equip científic al Kazakhstan per analitzar l'estat del mar d'Aral, considerat un dels casos més paradigmàtics de degradació ambiental derivada d'una mala gestió dels recursos hídrics. Aquesta sessió compta amb la col·laboració del CSIC - Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB).
Amb les Nits de Mar, l'Espai Medes consolida una proposta que va més enllà de l'oferta d'oci estival i convida el públic a reflexionar sobre la relació entre les persones i el medi marí, combinant la divulgació científica amb expressions culturals vinculades al mar.
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