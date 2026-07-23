La tradicional sardana dins l'aigua homenatjarà Modest Cuixart a Calella de Palafrugell
L'homenatge a Modest Cuixart forma part de la programació de l'Any del Centenari Cuixart, impulsada per l'Ajuntament de Palafrugell
La platja del Port Bo de Calella de Palafrugell acollirà el pròxim 29 d'agost, a dos quarts de set de la tarda, la tradicional última ballada de sardanes de l'estiu. Com és costum, la jornada culminarà amb la interpretació de l'última sardana dins l'aigua i que servirà per retre homenatge al pintor Modest Cuixart coincidint amb el centenari del seu naixement.
L'Associació de Veïns i Amics de Calella, organitzadora de les ballades d'estiu, ha preparat un homenatge inspirat en l'obra Les fulles seques fan sardana, una pintura de Cuixart vinculada a la popular sardana Les fulles seques. La Cobla Baix Empordà interpretarà aquesta peça mentre els assistents la ballaran, com marca la tradició, dins les aigües del Port Bo.
L'acte comptarà amb la participació de l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán; representants de la Fundació Cuixart i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, que adreçaran unes paraules als assistents abans de la ballada.
Una de les novetats d'enguany serà la presència del gegantó de Modest Cuixart, inaugurat aquesta primavera per la Fundació Cuixart. La figura, inspirada en el pintor, participarà per primera vegada en aquesta cita tan arrelada al calendari estiuenc de Calella de Palafrugell.
Un homenatge dins l'Any del Centenari Cuixart
L'acte forma part de la programació de l'Any del Centenari Cuixart, impulsada per l'Ajuntament de Palafrugell per commemorar els cent anys del naixement de l'artista. Modest Cuixart, una de les figures més rellevants de l'avantguarda artística catalana, va mantenir un estret vincle amb Palafrugell, on va viure durant molts anys i del qual va ser nomenat fill adoptiu l'any 2006.
La commemoració ha inclòs diverses activitats culturals al municipi, entre les quals destaquen l'exposició Cuixart. Natura, mite i memòria al Museu del Suro de Catalunya, la sessió Converses de Barraca. Cuixart i Palafrugell i el mural col·lectiu Constel·lació Cuixart. Dau al 16, instal·lat al pati de la Biblioteca fins al 5 de setembre.
La programació continuarà amb l'exposició Cuixart a tres bandes i..., inclosa dins la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs i visitable a l'Espai Santa Margarida fins al 30 de setembre, així com amb el taller familiar Pintem Cuixart, previst per al 3 de setembre a la Biblioteca de Palafrugell.
Aquestes iniciatives se sumen a les activitats organitzades per la Fundació Cuixart amb l'objectiu de difondre l'obra, la trajectòria i el llegat d'un dels grans referents de l'art català contemporani.
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