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Convoquen una manifestació per la millora de les carreteres del Baix Ter

La manifestació prevista pel 2 d'agost a Serra de Daró busca visibilitzar la perillosa situació de les carreteres estretes i amb molt trànsit

Dos dels manifestants donant una papereta a un conductor, en una imatge d'arxiu.

Dos dels manifestants donant una papereta a un conductor, en una imatge d'arxiu. / ACN

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Redacció

Redacció

Serra de Daró

La Plataforma Prou Excuses ha convocat una manifestació pel 2 d'agost a Serra de Daró perquè es portin a terme les millores a les carreteres del Baix Ter que garanteixin seguretat davant els nombrosos accidents i l'estat actual. Serà a dos quarts de deu del matí, una protesta que inclourà tractorada.

La plataforma i els alcaldes del Baix Ter demanaven aquesta setmana a la Generalitat que es porti a terme una comissió de seguiment per a la millora de les carreteres d'aquesta zona del Baix Empordà després d'una reunió a Parlavà entre alcaldes i l'entitat. Tretze persones han estat escollides com a representants a les reunions periòdiques cada quatre mesos per comprovar les accions que es porten a terme per millorar una xarxa viària amb nombrosos accidents. En els darrers sis mesos ja hi ha hagut dos morts, manifestaven.

Al marge d'això, continuen les accions per pressionar i visibilitzar la situació que es pateix a aquesta zona. Per això s'ha convocat la manifestació pel 2 d'agost en un punt de la carretera amb un nombrós trànsit i en una via molt estreta, a Serra de Daró.

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La Generalitat ha començat a fer passes per impulsar els projectes per millorar les carreteres. Estan en marxa les licitacions de dos trams de carreteres que s'han de concretar abans de 2026.

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