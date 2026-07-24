Convoquen una manifestació per la millora de les carreteres del Baix Ter
La manifestació prevista pel 2 d'agost a Serra de Daró busca visibilitzar la perillosa situació de les carreteres estretes i amb molt trànsit
La Plataforma Prou Excuses ha convocat una manifestació pel 2 d'agost a Serra de Daró perquè es portin a terme les millores a les carreteres del Baix Ter que garanteixin seguretat davant els nombrosos accidents i l'estat actual. Serà a dos quarts de deu del matí, una protesta que inclourà tractorada.
La plataforma i els alcaldes del Baix Ter demanaven aquesta setmana a la Generalitat que es porti a terme una comissió de seguiment per a la millora de les carreteres d'aquesta zona del Baix Empordà després d'una reunió a Parlavà entre alcaldes i l'entitat. Tretze persones han estat escollides com a representants a les reunions periòdiques cada quatre mesos per comprovar les accions que es porten a terme per millorar una xarxa viària amb nombrosos accidents. En els darrers sis mesos ja hi ha hagut dos morts, manifestaven.
Al marge d'això, continuen les accions per pressionar i visibilitzar la situació que es pateix a aquesta zona. Per això s'ha convocat la manifestació pel 2 d'agost en un punt de la carretera amb un nombrós trànsit i en una via molt estreta, a Serra de Daró.
La Generalitat ha començat a fer passes per impulsar els projectes per millorar les carreteres. Estan en marxa les licitacions de dos trams de carreteres que s'han de concretar abans de 2026.
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