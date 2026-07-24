Detinguts dos joves acusats de vendre haixix i marihuana al centre de Palafrugell
Els arrestats venien petites dosis dins de l’immoble, al portal i als carrers pròxims i la policia ha intervingut dosis de droga a diversos compradors
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Palafrugell van detenir dijous 23 de juliol dos joves de 18 i 20 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. La policia els acusa de vendre petites dosis de droga des d’un habitatge situat al centre de Palafrugell.
La investigació va començar a principis de juny, quan els cossos policials van rebre informació sobre una possible activitat de tràfic de drogues a la casa. Un equip conjunt de la Unitat d’Investigació dels Mossos de la Bisbal d’Empordà i de la Policia Local de Palafrugell va iniciar diverses indagacions per comprovar els fets i identificar-ne els responsables.
Segons la policia, els investigadors van identificar dos homes que presumptament utilitzaven l’habitatge com a punt de venda de substàncies estupefaents en petites quantitats. Les operacions es feien dins de la casa, al portal de l’edifici i als carrers pròxims.
Durant els seguiments, els agents van observar persones que arribaven al domicili a peu, amb patinet o amb bicicleta, hi feien una compra i marxaven poc després. La policia va interceptar diversos compradors i els va comissar dosis d’haixix i marihuana.
Els dos investigats van ser detinguts arran de les proves recollides durant l’operatiu. Tots dos tenen antecedents i aquest divendres han passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d’Empordà. La investigació continua oberta.
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