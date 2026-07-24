Un dispositiu Kanpai en dos bars de Sant Feliu de Guíxols deixa sis denúncies per drogues
L’operatiu identifica 24 persones, intervé haixix, cocaïna i èxtasi i detecta irregularitats fiscals i d’estrangeria
Un dispositiu policial Kanpai en dos bars de Sant Feliu de Guíxols que s’ha saldat amb 24 persones identificades i sis denúncies per tinença de drogues. Durant l’actuació, els agents van intervenir haixix, cocaïna i èxtasi, segons ha confirmat la policia catalana.
Les inspeccions es van dur a terme en dos establiments situats a la carretera de Palamós i a la Rambla. L’operatiu es va organitzar arran de les queixes rebudes per un possible consum i venda de substàncies estupefaents a l’interior o als entorns dels locals.
El dispositiu va ser coordinat pels Mossos d’Esquadra i va comptar amb agents de seguretat ciutadana, tant uniformats com de paisà. També hi van participar la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
La Policia Local hi va desplaçar també la unitat canina compartida de què disposa el cos municipal. En conjunt, els agents van identificar 24 persones durant les inspeccions dels dos establiments.
El balanç policial inclou sis denúncies administratives per tinença de drogues. Els agents van localitzar entre les persones inspeccionades diverses quantitats d’haixix, cocaïna i èxtasi, que van ser intervingudes.
Paral·lelament, la Guàrdia Civil va aixecar quatre actes al bar situat a la Rambla per presumptes infraccions i incompliments en matèria fiscal.
Per la seva banda, la Policia Nacional va citar tres persones després de detectar possibles irregularitats relacionades amb la legislació d’estrangeria.
Els dispositius Kanpai són operatius liderats pels Mossos que combinen la prevenció de delictes, la lluita contra la multireincidència i la inspecció d’establiments que acumulen incidències o queixes ciutadanes, amb la participació coordinada dels diferents cossos policials.
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