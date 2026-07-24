Mor Stephan Crass, figura clau en l'agermanament entre Palamós i Rheda-Wiedenbrück
L'Ajuntament va reconèixer el seu paper en l'enfortiment dels llaços amb la ciutat alemanya amb l'Escut de la Vila l'any 1998
Stephan Crass, una de les figures clau de l'agermanament entre Palamós i la ciutat alemanya de Rheda-Wiedenbrück, va morir aquest dijous a 75 anys a la ciutat germànica. En reconeixement al seu esforç per estrènyer el vincle, l'Ajuntament de Palamós el va distingir l'any 1998 amb l’Escut de la Vila de Palamós. El consistori s'ha unit al dol i ha traslladat el condol a la seva família i amics.
L’origen de la relació entre Rheda-Wiedenbrück i el municipi baix-empordanès es remunta a finals dels anys vuitanta, quan Stephan Crass, vinculat a la Universitat Popular de Rheda-Wiedenbrück i habitual visitant de Palamós durant les seves vacances, va promoure els primers contactes. L’any 1987 va començar a relacionar-se amb responsables del Club Esportiu Palamós, entre ells el palamosí Josep Santamaria, amb l’objectiu d’impulsar intercanvis entre equips de bàsquet dels dos municipis.
Aquests intercanvis van prosperar, i de la mà dels mateixos interlocutors es van iniciar converses entre els respectius ajuntaments per valorar la possibilitat d’un agermanament institucional. L’objectiu era ampliar els intercanvis més enllà de l’àmbit esportiu i implicar-hi altres sectors de la població.
Fruit d’aquests contactes, l’any 1995 es va formalitzar el pacte d’agermanament entre ambdues ciutats, amb la signatura oficial que va tenir lloc al gener a la ciutat alemanya i, posteriorment, al febrer a Palamós.
Un any més tard, el maig de 1996, Palamós va organitzar les primeres jornades a la ciutat alemanya, amb el desplaçament de prop d’un centenar de persones vinculades principalment a entitats culturals del municipi.
Des de llavors, Palamós i Rheda-Wiedenbrück han mantingut i enfortit una relació basada en intercanvis culturals, educatius, juvenils, esportius i socials. Aquestes iniciatives han afavorit un contacte continuat entre entitats i ciutadania, consolidant vincles d’amistat sòlids entre ambdues comunitats.
Trentè aniversari d'agermanament
El passat mes d’octubre, les dues ciutats van commemorar el 30è aniversari de l’agermanament en un acte institucional presidit per l’alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i l’alcalde de Rheda-Wiedenbrück, Theo Mettenborg. La celebració va reunir representants polítics dels dos consistoris, com també membres de les entitats que han contribuït activament a mantenir aquest vincle: Palamós Connecta i Palamós Freunde.
Durant l’acte també es va voler retre homenatge a les persones i col·lectius que han estat determinants al llarg d’aquestes tres dècades en la consolidació de l’agermanament, entre els quals destaquen Stephan Crass i Josep Santamaria.
En referència als agermanaments cal destacar que Palamós, des de 2017, també té pacte d'agermanament amb el municipi tarragoní de l'Ametlla de Mar, mitjançant el qual es va segellar la intensa i continua relació que els dos municipis litorals sempre han tingut i que s'ha basat en vincles familiars, culturals i socials.
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