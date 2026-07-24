Palamós destina 20.000 € a ajudes per obrir nous comerços en locals buits
La iniciativa municipal, oberta fins al 31 d'octubre, cobreix un màxim de 3.000 € per sol·licitant
Palamós ha impulsat un any més l'ajut per fomentar l'obertura de nous comerços en locals en desús del municipi. La iniciativa, impulsada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós, compta amb una partida total de 20.000 €, menys que l'any passat, que la dotació econòmica global era de 27.000 €.
La convocatòria, oberta aquest 23 de juliol i disponible fins al 31 d'octubre, cobrirà el 50% del projecte presentat, amb un màxim de 3.000 € per local i sol·licitant. Algunes de les despeses subvencionables són les obres de reforma, l'adquisició d'eines de treball, o la maquinària, i s'exclouen lloguers, matèries primeres i taxes. Els requisits principals per accedir a l'ajuda són: realitzar una inversió mínima de 1.000 €, presentar un pla d’empresa i estar al corrent de les obligacions tributàries. A més, les despeses s'han d'haver fet entre l'1 de gener de 2026 i la data final de la convocatòria.
La sol·licitud de subvenció, tramitable fins al 31 d'octubre, es pot demanar directament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós. Un cop arribada la data, els ajuts s'atorgaran per rigorós ordre d'arribada del registre fins a exhaurir el pressupost de 20.000 €.
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