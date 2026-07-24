Paneque reafirma el seu compromís amb la seguretat de la xarxa viaria del Baix Ter
El Govern preveu que la carretera de La Pera a Gualta estigui projectada aquest any
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha refermat el seu compromís per millorar la seguretat de les carreteres del Baix Ter que, segons ha remarcat, acumulen "problemes molt evidents" de sinistralitat. El Govern invertirà uns 50 milions d'euros en els pròxims anys per afavorir la seguretat i les condicions en diferents carreteres. A més, el Govern ha anunciat que preveu que el projecte de la carretera de la Pera a Gualta estigui projectat i a exposició pública aquest 2026 i que es pugui licitar a partir de l'any vinent. Per explicar les actuacions previstes, aquest divendres s'ha reunit amb una vintena d'alcaldes de la zona al consell comarcal del Baix Empordà.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest divendres als alcaldes i alcaldesses del Baix Empordà l'estat de les actuacions previstes en el marc del Pla de millora de la xarxa viària del Baix Ter. El Govern invertirà més de 50 milions d'euros en un conjunt d'obres destinades a augmentar la seguretat i la fluïdesa del trànsit a les principals carreteres de la zona, després de diversos accidents greus registrats en els últims anys.
Paneque ha remarcat que l'objectiu és transformar una xarxa viària que presenta "problemes de seguretat molt evidents" amb carreteres més amples i amb vorals que permetin reduir la sinistralitat i les víctimes mortals. "L'objectiu és posar al dia el sistema viari del Baix Ter", ha afirmat.
La consellera ha explicat que aquesta tardor el Departament licitarà les obres dels trams entre Colomers i Verges, a les carreteres GI-633 i GI-634, així com les del tram entre Serra de Daró i Parlavà, a la GI-643. En aquest últim cas, el projecte, actualment està en fase d'audiència pública, preveu una inversió de set milions d'euros per eixamplar 3,3 quilòmetres de carretera fins als deu metres d'amplada, construir dues rotondes als accessos de Sant Iscle i Fonolleres i adequar noves parades d'autobús.
Per la seva banda, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha detallat que aquest any tots els trams entre la Pera i Gualta disposaran del projecte constructiu en tramitació. Per una banda, el tram central entre Serra de Daró i Parlavà ja es troba en audiència pública, i per altra, la resta de projectes (els trams de la Pera-Parlavà i Serra de Daró-Gualta) també entraran en informació pública abans d'acabar el 2026, amb l'objectiu de licitar les obres durant el 2027.
A més d'aquests projectes, el Departament té previst finalitzar aquesta tardor les obres de millora de la C-31 a l'altura d'Ullà, amb una inversió d'1,7 milions d'euros, i ja ha completat els treballs de renovació del ferm sostenible a la GI-631 entre Colomers i Sant Mori, valorats en 1,9 milions.
Oberta a formar part de la comissió de seguiment
La plataforma veïnal Prou Excuses i els alcaldes del Baix Ter van demanar aquest dimarts a Territori la creació d'una comissió de seguiment per la millora de les carreteres d'aquesta zona del Baix Empordà. En aquest sentit, Paneque ha assegurat que el Govern mantindrà el diàleg amb els ajuntaments i la plataforma ciutadana.
La consellera ha recordat que els períodes d'audiència pública permeten recollir aportacions dels municipis i dels veïns i ha garantit que el Departament farà un seguiment de totes les actuacions. "Estem a disposició de la ciutadania per donar les explicacions que calguin", ha conclòs.
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