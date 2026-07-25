Un xoc frontal entre dos cotxes deixa tres ferits, dos de greus, a la Tallada d'Empordà
Les víctimes han estat traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona
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Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu, aquest dissabte al matí a la C-31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà.
L'accident s'ha produït cap a un quart de set del matí. A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera.
Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat tres dotacions de Bombers, diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
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