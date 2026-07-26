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Un motorista resulta ferit greu en una col·lisió amb un cotxe a Palafrugell

L'accident s'ha produït aquesta matinada a la carretera GIV-6542 i ha mobilitzat una dotació dels Bombers

Imatge d'arxiu d'un accident

Imatge d'arxiu d'un accident / Mossos d'Esquadra

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Núria León

Un motorista ha resultat ferit greu aquesta matinada de diumenge en una col·lisió amb un cotxe a Palafrugell. L'accident s'ha produït a les 00.25 hores a la carretera GIV-6542 i ha obligat a activar una dotació dels Bombers de la Generalitat.

Per causes que es desconeixen, una motocicleta i un turisme han col·lidit a la GIV-6542, dins el terme municipal de Palafrugell. Com a conseqüència del xoc, el conductor de la motocicleta ha resultat ferit greu.

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