La falta de personal encén les alarmes a la residència Palafrugell Gent Gran
Denuncien baixes sense cobrir, sobrecàrrega laboral i dificultats per garantir algunes activitats i reclamen un pla de xoc a l'entitat que gestiona el centre
La manca de personal i les baixes sense cobrir han encès les alarmes a Palafrugell Gent Gran, el centre assistencial per a persones grans del municipi, gestionat pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Les informacions recollides entre treballadors, famílies i usuaris apunten, segons ha denunciat Endavant Palafrugell-ERC, a un “deteriorament progressiu” de la qualitat del servei.
La formació, que forma part del Patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran, assegura que la pèrdua continuada de professionals està generant una sobrecàrrega de feina que repercuteix en el clima laboral i, en conseqüència, en l’atenció que reben els residents.
Segons exposa en un comunicat, durant el darrer any ha traslladat reiteradament aquesta preocupació a les comissions informatives de l’Ajuntament de Palafrugell, però considera que no s’han adoptat les mesures necessàries per revertir la situació.
El grup sosté que la sortida reiterada de treballadors no es pot atribuir únicament a les dificultats per trobar personal. Per aquest motiu, reclama revisar la gestió dels recursos humans, estabilitzar la plantilla, retenir els professionals i millorar-ne les condicions laborals.
Dificultats per al voluntariat
La manca de professionals també estaria afectant les activitats de voluntariat amb els residents. Segons explica el comunicat, els voluntaris han d’anar acompanyats de personal sanitari durant les activitats, però la falta de treballadors disponibles dificultaria que aquest acompanyament es pugui garantir.
Aquesta situació limita, segons la denúncia, una tasca que aporta un important valor humà i social a les persones usuàries del centre.
Reclamen un pla de xoc
Davant d’aquest escenari, Endavant Palafrugell-ERC reclama al govern municipal que exigeixi explicacions i compromisos tant a SSIBE, com a gestor del servei, com al Patronat de la Fundació.
Entre les mesures plantejades destaca l’execució immediata d’un pla de xoc que permeti cobrir les baixes, estabilitzar els equips, millorar la gestió del personal i garantir la qualitat assistencial dels residents.
També es demana accelerar la renovació de la relació contractual entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’ens gestor, amb un marc més clar, transparent i exigent pel que fa a les responsabilitats, els objectius i els mecanismes de seguiment.
Aquest diari ha demanat la versió de l’Ajuntament de Palafrugell i de SSIBE, que han declinat fer valoracions fins després del ple municipal d’aquest dimarts.
Capacitat per a 150 places
Palafrugell Gent Gran és un centre assistencial dedicat a l’atenció integral de les persones grans, tant en règim residencial com diürn. La Fundació Palafrugell Gent Gran, una entitat benèfica i sense ànim de lucre, és la titular de la residència assistida i del centre de dia, gestionats per SSIBE. L’equipament té capacitat per a 150 places residencials, 120 de les quals estan concertades amb la Generalitat, i 40 places de centre de dia, totes concertades.
La residència ofereix acolliment temporal o permanent i suport a les persones grans en les activitats quotidianes. El centre de dia, per la seva banda, atén durant la jornada persones que continuen vivint al domicili, però que necessiten supervisió, assistència i ajuda per mantenir l’autonomia, alhora que dona suport a les seves famílies.
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