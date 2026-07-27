L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
Junts i Som-hi per Palamós i Sant Joan consideren que la reforma del passeig i la futura reforma compliquen l'accés d'emergències i s'ha d'estudiar
Els grups també demanen que es revisi el sistema de megafonia perquè l'aparell va fer volar nombrosos para-sols
Els grups de Junts i Som-hi per Palamós i Sant Joan van demanar al ple municipal celebrat dimarts revisar els accessos per a emergències a la Platja Gran i revisar-ho també de cara a executar el projecte de millora d'aquest tram litoral. El motiu ha estat un servei d'emergència del 27 de juny durant el qual un helicòpter va aterrar a la sorra sorprenent als banyistes i fent volar nombrosos para-sols. El govern defensa que aterrar a la platja és una decisió dels pilots i que l'accés està estudiat, tot i que estan oberts a continuar analitza-ho. L'alcaldessa, Maria Puig, va deixar clar, però, que a partir de les escales és una platja i això no es podrà canviar.
El debat es va generar arran de l'aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal per a prevenir riscos, controlar emergències i coordinar l'assistència als ciutadans i béns en casos de catàstrofe. El document agrupa en un sol text tots els plans d'actuació.
Des de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés, va manifestar que hi havia més dificultats després de la reforma del passeig i que l'emergència va "evidenciar que no teníem ben resolts els accessos a la platja gran de Palamós, va venir un helicòpter que va generar perillositat a tot l'entorn de la platja on va aterrar fent volar para-sols". A més, va dir que els vehicles de Mossos i ambulàncies no tenien com accedir i van haver de passar pel passeig a velocitat d'emergència.
Per això considera que l'accés amb vehicle motoritzat no està ben resolt. I apuntava que tenint en compte que s'està a punt d'adjudicar la segona fase de remodelació del passeig amb un projecte per a la Platja Gran que preveu les dunes. Per tant, considera que s'ha de revisar per garantir la seguretat. També va apuntar que creien que l'obra l'hauria de pagar Costes.
Reunió amb emergències
Josep Santamaria, de Junts, va insistir també a revisar el projecte d'accessibilitat a la platja Gran. "Seria bo per a la segona fase tenir una reunió prèvia amb els cossos de seguretat i emergència i donin la seva opinió de com poden accedir-hi si s'ha de fer alguna cosa, o no s'ha de fer res".
El regidor de Seguretat Ciutadana, Antoni Bachiller, hi ha unes línies d'evacuació clares. Segons va dir, s'endarrereix uns metres de la línia que hi havia abans, i "automàticament tenim entrades per tots els passos de vianants accedint al passeig i ens permet arribar el més a prop possible de la platja". No és el que hi havia abans, va admetre, però s'han adaptat.
Per part de l'alcaldessa va insistir que és una platja i no es pot decidir que no ho sigui. "No serà un carrer de pas, en cap cas, serà platja si o sí", va dir, però els accessos d'emergència estan estudiats.
D'altra banda, amb relació a l'helicòpter es va posar de manifest que és una decisió que prenen des dels serveis d'emergència on aterrar i que no és la primera vegada que s'aterra a la platja. Santamaria va demanar revisar els serveis de megafonia per poder avisar la població quan sigui així.
En el servei d'emergència del 27 de juny es va rescatar i evacuar una dona de 80 anys en estat crític.
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