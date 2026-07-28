Detingut a Platja d’Aro un multireincident amb tres ordres de detenció i una d’ingrés a presó
Els jutjats el buscaven per diversos furts i la Policia Local el va localitzar quan presumptament seleccionava víctimes per actuar amb el “mètode de la sembra”
La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró va detenir divendres passat, 24 de juliol, un home de 35 anys sobre el qual pesaven tres ordres judicials de detenció i una ordre d’ingrés a presó. L’arrest es va produir durant el dispositiu de seguretat del mercat setmanal.
Cap a dos quarts d’una del migdia, agents del Grup de Delinqüència Urbana van detectar un vehicle estacionat als voltants de la zona comercial del Parc d’Aro. Segons la policia, el vehicle havia estat relacionat anteriorment amb furts comesos mitjançant l’anomenat “mètode de la sembra”.
Aquesta modalitat de furt consisteix a distreure la víctima simulant una incidència, com ara la caiguda d’un objecte o una avaria. Mentre una persona capta la seva atenció, una altra aprofita per sostreure bosses, carteres, diners o altres objectes de valor. Aquest tipus de furt es produeix habitualment en aparcaments de centres comercials i zones concorregudes.
Vigilància i detingut
Arran de la detecció del vehicle, patrulles uniformades es van situar als accessos i als carrers pròxims, mentre agents de paisà en vigilaven els ocupants.
Durant el seguiment, els policies van observar dues persones que recorrien les entrades de diversos establiments i s’acostaven a clients que tornaven als seus vehicles després de fer les compres. Els agents van considerar que aquest comportament podia correspondre a la selecció de possibles víctimes d’un furt.
Quan els dos individus van pujar al vehicle per abandonar la zona, la policia els va interceptar i identificar. Segons les comprovacions policials, tots dos acumulaven més d’una vintena d’antecedents relacionats amb furts i robatoris amb força.
Un dels ocupants tenia vigents tres ordres de detenció dictades per jutjats de Barcelona, a més d’una ordre d’ingrés a presó, tot relacionat amb furts a la zona metropolitana. L’home va ser detingut i traslladat a dependències policials per tramitar les diligències corresponents.
L’actuació formava part del dispositiu que la Policia Local desplega cada divendres a les zones comercials i als aparcaments de Platja d’Aro, coincidint amb el mercat setmanal.
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