Denunciat un jove de 19 anys per amenaçar per Instagram l'alcalde de Platja d’Aro pel conflicte del mercat
La policia investiga altres persones per haver enviat amenaces similars a través de la mateixa xarxa social
Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un jove de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces contra l’alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Maurici Jiménez, a través d’Instagram. La policia manté oberta la investigació per identificar altres persones que haurien enviat missatges de característiques similars.
Els fets es van denunciar a principis de juliol davant la Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. L’alcalde havia rebut amenaces genèriques per diverses vies, entre les quals missatges que advertien que li farien “la vida impossible”.
Un dels missatges es va enviar de manera privada el 5 de juliol a través d’Instagram i feia referència als canvis en la normativa del mercat setmanal de Platja d’Aro.
La Unitat d’Investigació dels Mossos de Sant Feliu de Guíxols va assumir el cas per determinar l’origen dels missatges. Les indagacions van permetre relacionar el jove amb diverses comunicacions amenaçadores enviades per la xarxa social.
Les comprovacions efectuades i la informació obtinguda van permetre reunir prou indicis per identificar una persona presumptament relacionada amb els fets denunciats. Els agents el van localitzar i el van denunciar penalment el 24 de juliol.
Les diligències es van trametre al jutjat d’instrucció de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. La investigació continua oberta, informen des del cos de seguretat, i inclou altres persones que haurien enviat amenaces del mateix estil.
Els Mossos subratllen que les conductes presumptament delictives a través de les xarxes socials també poden ser investigades. La policia pot recórrer a eines d’investigació digital i a la col·laboració de les plataformes per identificar l’origen dels missatges i les persones que els han enviat.
El cos diferencia entre la crítica o l’expressió d’opinions, emparades en una societat democràtica, i els missatges que poden comportar intimidacions o amenaces. En aquests casos, els fets poden donar lloc a una investigació policial i ser traslladats a l’autoritat judicial.
Conflicte
Les amenaces s’emmarquen en un conflicte entre l’Ajuntament i una part dels marxants pel nou model del mercat setmanal. La reforma ha reduït el nombre de llicències de 141 a 87 i ha rebaixat especialment el pes del sector tèxtil, que ha passat de 56 parades a onze.
El nou concurs ha incorporat catorze marxants, mentre que 54 han quedat en una borsa per als pròxims dos anys. A més, 21 de les places previstes han quedat desertes.
Els venedors exclosos van iniciar el 10 de juliol una mobilització indefinida per reclamar que s’ampliï el nombre de llicències, tal com va informar l'ACN. Sostenen que més de 80 parades han quedat fora del nou model, algunes de famílies que feia més de trenta anys que treballaven al mercat, i critiquen la falta de transparència del procés.
El consistori va defensar en el mateix tema de l'ACN que el concurs es va resoldre d’acord amb criteris de puntuació i que l’antiguitat no donava prioritat per obtenir una nova llicència. També manté que les places desertes no es poden adjudicar directament als marxants exclosos i que caldrà decidir si es convoca un altre concurs. Els paradistes van anunciar protestes cada divendres contra la reforma del mercat.
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